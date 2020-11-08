18 طريقة مختلفة لتنظيف المنزل والملابس بالليمون والملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

عندما نفكر في بدائل التنظيف الطبيعية للمنظفات عالية السمية ومنتجات التبييض، فقد يكون الخل والبيكنج صودا أول الخيارات التي تأتي إلى الذهن.

وعلى الرغم من أنها فعالة جداً إلا أن هناك نوعان آخران غير مكلفين أيضاً وهما الملح والليمون.

ويتميز الليمون والملح بأنهما فعالين للغاية ومتعددي الاستعمال وفي نفس الوقت أسعارهم في متناول الأيدي.

الليمون

يقوم الليمون الحمضي العديد من الاستخدامات، كما أن رائحته منعشة، ويمكنك استخدم بقايا عصير الليمون، أو استخدام الليمون في بخاخ لعمل الآتي:

- تلميع النحاس والكروم.

- تنظف البقع وإزالة البكتيريا من ألواح التقطيع.

- تنظيف الأسطح والأجهزة ومفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب.

- نقع الأوعية البلاستيكية في عصير الليمون والماء يزيل البقع والروائح الكريهة.

- إزالة بقع الملابس، بفرك البقعة بالليمون والملح.

- صب نصف كوب من عصير الليمون و قليل من الماء الساخن للتخلص من رائحة القمامة الكريهة.

- تنظيف النوافذ والمرايا.

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- تنظيف شواية الفرن.

الملح

يساهم الملح بنسبة كبيرة في التنظيف سواء منفرداً أو بخلطه مع الملح أو الخل، وأي نوع من الملح سيفي بالغرض عندما يتعلق الأمر بالتنظيف.

- يزيل بقع الشحوم الثقيلة في الأفران والأواني والمقالي والشوايات لأنه يمتصها بسهولة.

- ينظف الأواني والمقالي المصنوعة من الحديد الزهر، فقط استخدم الملح ومنشفة نظيفة.

- استخدمه في تنظيف غسالة الأطباق بدلاً من المنظفات.

- إضافة الملح إلى الغسيل يفتح الملابس.

- يزيل البقع من الملابس.

- قم برمي حفنة من الملح في المواقد أثناء حرق الأخشاب للحفاظ على نظافة المدخنة.

- يزيل العفن الفطري الموجود في الحمامات والمطابخ عن طريق وضع مزيج 1: 1 من عصير الليمون والملح.

- إزالة بقع القهوة من أسطح الطاولات من خلال قطعة قماش مبللة بالخل ومغموسة بالملح.

- إزالة الغبار من الأقمشة الرقيقة، عن طريق رشه على المناطق المتربة، واترك الثياب تمتصه ثم انفضه.