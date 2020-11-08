محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي حضر الفنان أحمد الفيشاوي برفقة زوجته ندى الكامل، حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح. ارتدت ندى فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة الكب، وبدون أكمام، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة. واعتمدت ندى مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كولية وأسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا. أما زوجها الفنان أحمد الفيشاوي ارتدى بدلة باللون الأسود، مع قميص كالروهات، وببيون موف.

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كانت هذه تفاصيل خبر بفستان جرئ وبليزر.." الكابلز" أحمد الفيشاوي وزوجته في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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