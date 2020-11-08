شيماء سيف بفستان ملكي منفوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: ظهرت الفنانة شيماء سيف في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، بإطلالة مميزة. ارتدت شيماء فستان ملكي أسود منفوش ذا أكمام طويلة، ومزين ببعض النقوشات البسيطة مما أبرز أناقتها، وهو من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس. وضعت شيماء مكياج بسيط إذ وضعت ليب ستيك أحمر فاقع تناسب جدا مع إطلالتها ولون بشرتها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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