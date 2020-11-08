الموجة الثانية في مصر: هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة.. ونصائح ذهبية للتعامل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الفئات الأكثر والأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء والموجة الثانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة، ناقشت فيه آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات الهامة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في العديد من دول العالم.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

وفقا لوزيرة الصحة، فإن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، مع مخاوف الموجة الثانية، تتمثل في:

- المواطنين فوق 60 عامًا.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- السيدات الحوامل.

- أصحاب الأمراض المناعية.

بشرى سارة لهؤلاء

أكدت وزيرة الصحة هالة زايد، في نفس الوقت، أنه مع الموجة الثانية هناك فئات أقل عرضة للإصابة بالفيروس القاتل، وهم الذين يعملون في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية، مثل:

- الفلاح.

- السائق.

- العامل بالمواقع المفتوحة.

نصائح ذهبية للتعامل مع الموجة الثانية

وجهت وزيرة الصحة، عدة نصائح للمصريين بشأن التعامل مع الموجة الثانة لفيروس كورونا، تتمثل في:

- غسل الأيدي باستمرار.

- ارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها في سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

- التطهير المستمر للأسطح.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

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إرشادات خاصة بارتداء الكمامة بشكل آمن

أوضحت الوزيرة أنه يجب:

- عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة.

- أن يتم تغطية الأنف والفم بها.

- عدم خلعها عند التعامل مع الآخرين في مسافة تقل عن متر.

- الالتزام بارتداء الكمامات خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير.

نصائح في الحياة اليومية

حددت الوزيرة أنواع الأنشطة اليومية للمواطنين من حيث احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس تنقسم إلى:

- أنشطة منخفضة الخطورة مثل، التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة.

- أنشطة متوسطة الخطورة مثل، التسوق حيث يكون التواجد في أماكن التسوق فترة زمنية قليلة.

- أنشطة شديدة الخطورة وهي الأنشطة التي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين في أماكن مغلقة لفترة طويلة مثل، صالات المطاعم المزدحمة، والسينما.

بالنسبة لأماكن العمل

شددت وزيرة الصحة والسكان على:

- أهمية التزام أصحاب الأعمال والعاملين في الأماكن المغلقة بتنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.

- إلزام المترددين على تلك الاماكن بالتباعد الجسدي، والتقليل من عقد الاجتماعات داخل الأماكن المغلقة.

- استخدام العلامات الأرضية لتنظيم دخول المواطنين، والإبلاغ عن اي حالة من العاملين يتم الاشتباه في إصابتها بالفيروس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- عدم التواجد بالأماكن المغلقة فترات طويلة لأنه يزيد من معدل انتشار الفيروس.

بالنسبة للمدارس

وجهت الوزيرة عددًا من النصائح للطلاب، تتمثل في:

- عدم مشاركة الأدوات بين التلاميذ.

- تناول الأطعمة المفيدة.

- الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بالمنزل.