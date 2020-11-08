والدة "آدم" عن مشاركته في ما وراء الطبيعة: كان بيرقص قبل مشاهد الرعب

علاقات و مجتمع

يواصل مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويُعرض حصريًا عبر منصة "نتفليكس"، جذب أنظار الجماهير والمتابعين.

واستطاع جميع عناصر العمل من الأبطال وحتى الأطفال، خطف الأنظار بأداءهم وتسلسل مشاهدهم، والجمل الحوارية.

ولعل أبرز أدور الأطفال، التي استطاعت جذب الكثير، شخصية "طه" ابن شقيقة الدكتور رفعت إسماعيل، التي جسدها الطفل الموهوب آدم وهدان.

بملامح طفولية، وأداء احترافي، استطاع "آدم" التركيز جيدًا حتى الخروج بهذا الشكل في النهاية.

من جانبها، تحدثت أمنية سرحان، والدة الطفل، صاحب الـ 7 سنوات، على كواليس مشاركته في العمل، قائلة: "آدم صور دوره في المسلسل نهاية السنة اللي فاتت، وانتهى بالفعل من تصور مشاهده في نهاية شهر يناير، وكنا في انتظار العرض وردود الفعل".

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وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "الورق جه الآدم في البداية من خلال ميل اتبعت بالتفاصيل، وكان متقدم آلاف الأطفال، واتعملت تصفيات كتيرة جدًا، لحد ما المخرج عمرو سلامة قال هو ده الطفل اللي هيعمل الدور".

وأضافت والدة "آدم": "بعدها بقت قعدات ترابيزة عادي مع فريق العمل، عشان يتكلموا ويتعرفوا على أدوارهم".

وعن التحضيرات للدور والاستعداد له، أكدت الأم أنها كانت تتولى تدريبه وتحفيظه المشاهد: "كنت بدربه وأعلمه وأسمع له وأشوف أداءه ومعاه على طول في التصوير".

أما عن أكثر المشاهد صعوبة التي صورها "آدم" قالت الأم: "كان مشهد في الحلقة الأخيرة، لما اتكتم نفسه، واليوم ده أنا محضرتش تصويره معاه، لكن لما روحت عرفت إنه عمله ببراعة".

وعلى الرغم من أن العمل يُصنف من أعمال الرعب، أكدت "أمنية أن طفلها لم يتملكه الخوف أبدًا، قائلة: "كان قاعد بيرقص بين الشوتات في التصوير، ومتصاحب جدًا على عمرو سلامة وأحمد أمين".

يذكر أنّ شبكة "نتفليكس" طرحت عبر منصتها وبشكلٍ حصري، مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.