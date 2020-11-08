"جايز أكون غلطان" زينة تثير الجدل برسالة غامضة.. ومتابعون: مش فاهمين

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة زينة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برسالة غامضة.

ونشرت زينة صورة لها وأرفقت معها تعليقا قالت فيه: "جايز أكون غلطان مش فاهم أو جايز جدً أكون صح".

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وتفاعل معها متابعيها في التعليق: "مش فاهم"، "القمر دا ميقولش حاجة غلط"، "بصراحة مفهمتش حاجة"، "أنتي طول عمرك صح".

طفلي زينة

وشاركت زينة في وقت سابق متابعيها، بصور لطفليها التوأم "زين وعز"، اللذان نادرًا ما تنشر صورهما، وكان آخرها حين احتفلت بعيد ميلادهما قائلة: "أنا اتولدت من 7 سنين، لحظة ما اتولد زين وعز ولسة المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم".

وأضافت: "يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم.. أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده".

واختتمت حديثها: "كل سنة وأنتم طيبين.. العمر كله يارب والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال.. ربنا يحفظهم على قد الصبر يأتي الجبر، ألف حمد".

وقبلها حين ظهر الطفلان في فيديو مشاجرة والديهما في أكتوبر 2019، بين شقيقة والدتهما زينة مع الفنان أحمد عز، بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي، وتحديدًا في الثانية 58 من الفيديو، حيث ظهرا مع خالتهما "ياسمين" شقيقة زينة، ويشاهدان مشاجرتها مع والدهما.

ويوضح الفيديو، الذي جرى تصويره وقت وقوع المشاجرة، أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص، أحد شهود الواقعة، ويتبادلان حوارا جانبيا يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه، وهو ما لفت انتباه "نسرين" التي اتجهت بصحبة شقيقها، ودفعت أحمد عز في وجهه خلال جلوسه، قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك".