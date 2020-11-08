صور.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها: "أنتي حامل؟"

لايف ستايل

بفستان أخضر جريء، أطلت ندى الكامل بصحبة زوجها الفنان أحمد الفيشاوي، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "ندى" بتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، ومكياج بسيط، مع فستان أخضر طويل، والذي تميز بفتحة جانبية ومكشوف الظهر، ما جعل متابعيها يلاحظون زيادة وزنها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات التعليقات، أبرزها: "هو أنتي حامل؟"، لترد عليها زوجة أحمد الفيشاوي ساخرة: "لا ده موديل الفستان".

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، شارك الفنان أحمد الفيشاوي صور تجمعه بزوجته ندى كامل، ليعبر لها عن حبه الشديد لها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تضمنت الصور ظهور الفنان مرتديا "تي شيرت" من اللون الأبيض، محتضنا زوجته، ويقبلها برأسها، بينما هي مرتدية ملابس كلاسيكية، بليزر موف، وبنطلون "بوي فريند"، وحذاء ميتالك له كعب عال.

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وتفاعل جمهور الفيشاوي معه عبر التعلياقت على الصورة التي نشرها على "إنستجرام"، وكان من بين التعليقات، "ربنا يخليكم لبعض يا رب"، و"أجمد ممثل في العالم"، و"يابني كفاية بوس في مراتك قدام الناس".

من جهته تجاهل الفيشاوي تلك التعليقات، وكتب معلقا على الصورة، "مراتي وحبيبتي وبنتي وسندي في الدنيا، بحبك، حب حياتي".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي تعرض للهجوم بسبب زوجته من قبل، فقد نشر صورة لهما خلال عيد الأضحى الماضي، وكان برفقة زوجته ووالدته الفنانة سمية الألفي، معلقًا عليها: "حب العائلة".

وظهر "الفيشاوي" في إحدى الصورتين وهو يقبل زوجته ندى الكامل، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل وغضب متابعيه، وجاء من بين التعليقات: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور"، "عمرنا ما شفنا أبوك بيبوس مراته ولا حاطط وشم على دراعه"، "اللي منك إمتى تخليهم في حضنك هما أولى بالمناسبة"، "مش لازم البوس يا أحمد في الصور".