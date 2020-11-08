موديلات جمبسوت موضة خريف 2020 بحسب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - قدّمت دور الأزياء العالمية تشكيلة منوعة من قطع الجمبسوت ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، الجميلة تستعرض لكِ أحدث الموديلات وحتمًا ستجدين بينها ما يحاكي ذوقك ويناسب شكل جسمك.
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موديلات جمبسوت موضة الموسم للقوام التفاحة
انتشرت هذا العام صيحة الجمبسوت المصمم بياقة V Neck، تمسكي بهذا الستايل في حال كان قوامك على شكل التفاحة لتظهري برقبة أطول وصدر أنحف مما أنتِ عليه، بإمكانك الإختيار بين الجمبسوت المخمل الأسود المطرز حول الخصر والأجناب من مجموعة إيلي صعب Elie Saab وبين الجمبسوت الوردي الترتر من توقيع نعيم خان Naeem Khan.
جمبسوت موضة 2020 للقوام الكمثري
اذا كان قوامك على شكل الكمثرى عليكِ إختيار موديل بأرجل واسعة ليخفي منطقة الفخذين، لذا نرشح لكِ الجمبسوت الأرجواني الداكن من ماركة زيمرمان Zimmermann كما سيناسبك الجمبسوت الأخضر الواسع الذي تألقت به عارضة إميليا ويكستد Emilia Wickstead والموديل المغطى بالترتر اللامع من توقيع بول آند جو Paul & Joe.
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موديلات جمبسوت موضة الموسم للنحيفات
الجئي إلى قطع الجمسوت الواسعة المغلفة بالطبعات لتمنح قامتك النحيفة مدى أعرض مثل الموديل الموقع من تانيا تايلور Tanya Taylor، كما نرشح لكِ الجمبسوت الواسع الذي يأتي بقصة مستقيمة وأكمام طويلة من مجموعة دار كريستيان ديور Christian Dior.
جمبسوت آخر موضة للقصيرات
اذا كنتِ قصيرة القامة يُفضل إختيار الجمبسوت المصمم بألوان ترابية أو باللون الذهبي الفاتح مثل الموديل الموقع من تمبرلي لندن Temperley London والذي يتميز بياقته على شكل حرف V وخصره العالي والبنطال الذي ينتهي طوله عند الكاحل الذي سيظهر القسم السفلي من الجسم بشكل أطول.
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