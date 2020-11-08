موديلات ملابس شتوية للمحجبات موضة ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء لعام ٢٠٢١، لا بد أن الكثيرات من الفتيات المحجبات على استعداد لتبديل خزانتهم بالملابس الشتوية المواكبة لخطوط الموضة والمناسبة لحجابهن، لذا جمعنا لهن عدة تصميمات وتنسيقات شتوية تناسب مظهرهن لهذا العام.

تنسيقات بنطلونات الجينز في الشتاء

تنسيقات بنطلونات الجينز



إن كنتِ من المحجبات اللواتي يعشقن ارتداء بنطلونات الجينز لخِفَّتها وأناقتها، فيمكنك اعتمادها بعدة تنسيقات في الشتاء، كالظهور ببلوزة سوداء طويلة مصممة بقماش شتوي وبرقبة مرتفعة مع حزام ناعم للخصر وحذاء بوت لإطلالة دافئة وحيادية، أو ارتداء بنطال الجينز التقليدي مع بلوفر بنفسجي، وتنسيق إكسسواراتك بألوان مختلفة لتضفي على مظهرك المزيد من التألق والمرح، أو تأنقي ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء ناعمة ومعطف بنفسجي من الصوف، وأكملي إكسسوارات الإطلالة بالألوان الحيادية لإطلالة أكثر جمالًا وأناقة، ويمكنك أن تطلي ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء ناعمة ومعطف زهري من الصوف، وأكملي إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لمظهر أكثر دفئًا وأناقة، ولإطلالة عملية اختاري بنطال الجينز مع قميص أبيض تقليدي، وزينيه بقميص من الصوف الأخضر، واعتمدي إكسسواراتك بالألوان الحيادية لإطلالة بسيطة وأنيقة.

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خيارات الأزياء باللون البني في الشتاء

خيارات الأزياء باللون البني



يَبْرُزُ اللون البني في كل عام في أجمل أزياء خطوط الموضة، لذا نلهمك عدة خيارات يمكنك تنسيقها بهذا اللون، كارتداء بنطال من الجلد البني مع قميص من الجينز الأزرق وبلوزة صوفية باللون البيج مع حذاء وحجاب بدرجات مختلفة من البني، أو التأنق بمعطف من الفرو البني مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وبنطال أسود لخيار حيادي بسيط، ولإطلالة مريحة في السفر يمكنك أن تطلي بمعطف بني طويل مصمم بقصة البليزر في الأعلى ومزين بأزرار مع بنطال أبيض واسع وبلوزة وحذاء باللون الأبيض أيضًا، أما إن كنتِ بحاجة لإطلالة أكثر جمالًا فقد اخترنا لكِ تنورة وبلوڤر مصممين بخطوط اللون الأبيض والبني بدرجاتهما مع معطف طويل بني وحذاء بوت بني من الجلد.