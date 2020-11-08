صيحات مكياج يتمنى خبراء التجميل اختفاءها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - تظهر بشكل دوري أو موسمي، صيحات مكياج جديدة، لكن هذا لا يعني أنه يجب على المرأة اتباعها، أو أن يقوم بتطبيقها خبراء المكياج. وفي الآونة الأخيرة، ظهر العديد من اتجاهات المكياج، بما فيها مكياج السلفي والحاجبين الداكنين والهايلايتر الواضح، وغيرها من الصيحات التي اتضح أن خبراء وفناني المكياج يرغبون في اختفائها فوراً، فما هي هذه الصيحات، وما سبب نفور هؤلاء منها؟ مقال يرصد التفاصيل.



مكياج السيلفي

صيحة مكياج السلفي



لا تبدو موضة "مكياج السيلفي" رائعة دائماً في العالم الحقيقي، حيث يعتبره خبراء المكياج شديد التحديد ومصطنعاً ويؤدي الى تغير ملامح الوجه بشكل دراماتيكي، بسبب استخدام الهايلايتر شديد اللمعان والرموش الشريطية العملاقة بطول وحجم خاطئين لشكل العين، ويتمنون أن يختفي هذا الاتجاه على وجه السرعة.

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الإفراط في ملء الحاجبين

الإفراط في ملء الحاجبين



دائماً ما تظهر رسمات حواجب جديدة، منها ما هو أنيق ومنها ما هو مبتذل. لكن بغض النظر عن رسمة الحواجب التي تختارينها، يرى خبراء المكياج أن ملء الحواجب بشكل مبالغ فيه يصرف الانتباه عن بقية ملامح الوجه، إذ لا ينبغي أن تكون الحواجب داكنة ومكشوفة ومملوءة بشكل مبالغ فيه، بل من المهم دائماً الحفاظ على مظهر طبيعي قدر الإمكان.

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الهايلايتر الثقيل

موضة الهايلايتر الثقيل



يمنحك الهايلايتر الثقيل والواضح جداً بشرة شديدة اللمعان، بحيث يبدو وجهك كالمصباح الكهربائي، في وقت من المفترض أن يتم استخدامه لخلق توهج وليس لخلق أشعة عالية. انطلاقاً من ذلك، يتمنى خبراء المكياج أن تختفي صيحة الهايلايتر الثقيل، وأن يحل مكانه الهايلايتر الناعم، الذي يمنح بشرتك توهجاً طبيعياً.

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ظلال العيون الساطعة غير الممزوجة

ظلال العيون الساطعة غير الممزوجة



عندما يتعلق الأمر بتطبيق ظلال العيون ذات الألوان الزاهية على جفونك، يعد عدم مزجها غلطة كبيرة في المكياج، إذ يؤدي الى مظهر كارثي غير أنيق ومتناسق، لذلك ينصح خبراء المكياج بضرورة مزج ظلال العيون الساطعة لمنح عينيك الإشراقة بعيداً عن المبالغة.

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استخدام عدة درجات من الفاونديشن والكونسيلر

استخدام عدة درجات من الفاونديشن والكونسيلر



في الآونة الأخيرة، حفل الكثير من مقاطع الفيديو على إنستقرام ويوتيوب خصوصاً، بمزج ثلاث درجات أو أكثر من الفاونديشن والكونسيلر، للحصول على تغطية كافية للبشرة، وهذا خطأ كبير بالنسبة الى خبراء المكياج، الذين يرون أن أفضل حل للحصول على تغطية مثالية طبيعية للبشرة هو استخدام درجة واحدة من هذين المستحضرين.

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