كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - تستحق النجمة روزي هنتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley، لقب "خبيرة العناية بالبشرة الدهنية"، فهي على مدار الأشهر الأخيرة، شاركت العديد من مقاطع الفيديو التي توضح كيفية العناية بالبشرة الدهنية والبشرة المعرضة لحب الشباب، باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة الملائمة والمكونات الرائعة التي تمد هذا النوع من البشرة باحتياجاته كافة.

وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة العناية بالبشرة الدهنية على طريقة روزي هنتنغتون وايتلي.



غسول مختلف للصباح والمساء

iS CLINICAL Cleansing Complex



تستخدم روزي هنتنغتون وايتلي في الصباح غسول الوجه iS Clinical Cleansing Complex، الذي يحتوي عل حمض الساليسيليك، مما يوفر للبشرة تقشيراً لطيفاً وفعالاً للبشرة الدهنية، كما أنه رائع للتخلص من آثار المكياج والزيوت الزائدة على البشرة.

CosMedix Purity Clean

أما في المساء، فهي تستخدم غسول الوجه CosMedix Purity Clean، الذي يشتمل على الأحماض التي تخلصك من خلايا الجلد الميت والدهون الزائدة، من دون تجريد البشرة من الزيوت الأساسية.

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منشفة مضادة للبكتيريا

النجمة روزي هنتنغتون وايتلي



تستخدم النجمة روزي هنتنغتون وايتلي منشفة مضادة للبكتيريا لتجفيف وجهها، فهي تساعد في مكافحة وطرد البكتيريا الموجودة على سطح البشرة، التي تعد المسبب الرئيسي لظهور حب الشباب والبثور.

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ضمادات حب الشباب

ZO Skin Health Oil Control Pads Acne Treatment



بعد تنظيف وجهها في المساء، تستخدم روزي هنتنغتون وايتلي ضمادات حب الشباب بعد تبليلها بمزيج من أحماض الساليسيليك والغليكوليك، التي تعمل على تنظيف المسامات وتقشير الأوساخ وخلايا الجلد الميت، لتصحو في الصباح ببشرة متجانسة اللون ونظيفة وناعمة كالحرير.

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3 أنواع من السيروم

iS Clinical Super Serum Advance Plus



تواظب النجمة روزي هنتنغتون وايتلي على استخدام ثلاثة أنواع من سيروم الوجه من علامة iS Clinical، وهي تساعدها في الحصول على بشرة مضيئة وتوحيد لون الجلد والتقليل من التصبغات والخطوط الدقيقة، ومكافحة ظهور حب الشباب والبثور.

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ماسك ليلي

Pipette Overnight Brightening Mask



يعد ماسك الوجه Pipette Overnight Brightening Mask، الخطوة الأخيرة والأهم في روتين العنية الليلي ببشرة روزي هنتنغتون وايتلي، فهي تستخدمه مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع، إذ إنه يحتوي على حمض اللاكتيك وأحماض ألفا هيدروكسي، التي تقشر البشرة بلطف وتجدّدها، وتمنحها إشراقةً وتوهجاً طبيعيين.

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