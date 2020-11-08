منها دفع "النفقة".. 3 خدمات تقدمها "التضامن" للمطلقات

علاقات و مجتمع

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للمرأة، لاسيما المطلقة، وذلك لمساعدة الأسر التي هجرها عائلها، حيث يحق للمطلقة الحصول على الدعم النقدي "تكافل" إلى جانب الحصول على قرض "مستورة" ، بخلاف نفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي، إذ يقوم البنك بدفع نفقة المطلقات بديلًا عن الزوج، ثم تتم التسوية معه بعد ذلك.

1- نفقة المطلقات

- يقوم بنك ناصر بدفع نفقة المطلقات بديلًا عن الزوج، من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء.

- يهدف البنك إلى مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق، وفقا لأهداف جوهرية محددة، ولا يستهدف الربح أساسًا.

- تضمن هذه الخدمة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور، وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة.

2- دعم تكافل

يحق للمطلقة الحصول على دعم "تكافل" حال توافر الشروط التالية:-

- ألا تكون المطلقة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص، بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن تتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

على المطلقة التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن لتقديم المستندات التالية:-

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-صور بطاقة الرقم القومى سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الطلاق.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين، إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

3- قرض مستورة

أطلق البنك برنامج تمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، لتمكينها لأن تصبح عضواً فاعلاً منتجاً في المجتمع بدلاً من تلقيها الدعم، ويُمنح القرض بحد أدنى أربعة آلاف جنيه وبحد أقصى عشرون ألفًا، بدون فوائد، ويسدد على أقساط شهريه بحد أقصى 24 شهر.

ويشترط تقديم المستندات التالية:

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنه عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الإستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.