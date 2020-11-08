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علاقات و مجتمع
أزمة كبيرة شهدها الوسط الفني، بعدما أكد الموسيقار هاني مهنا عضو نقابة الموسيقيين، عدم دعوته نجوم المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا لحفل زفاف ابنته هنادي، الذي أُقيم أول أمس، الجمعة.
ومن جانبهم قرر نجوم المهرجانات الرد على تصريحات مهنا، مؤكدين أن ابنته هي من وجهت لهم الدعوة.
وعلى الرغم من الجدل الدائر بين نجوم المهرجانات، تجاهلت "هنادي" الأزمة ولم تعلق عليها، وقررت مشاركة متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو وهي تُشارك بوصلة رقص مع عمرو كمال، وحسن شاكوش.
وكان رد مغني المهرجانات عمر كمال، على تصريحات الموسيقار هاني مهنا، وقال لـ"الوطن": "احترامي الكامل للموسيقار هاني مهنا، ربما هو شخصيا لم يقم بدعوتنا أنا وحسن شاكوش وحمو بيكا، لحفل الزفاف، ولكننا تلقينا دعوة من ابنته هنادي".
وأضاف: "نحن بالتأكيد لن نذهب إلى حفل زفاف بدون دعوة خاصة".
وأبدى مجلس نقابة الموسيقيين، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا، بـ حمو بيكا، في فرح ابنته، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.
ورصدت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين، ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، إثر رفض النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر "بترقص معاهم".. هنادي مهنا تتجاهل هجوم والدها على عمر كمال وشاكوش (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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