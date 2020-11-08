بحقيبة باهظة الثمن.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بأحدث إطلالة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام. ظهرت ياسمين بإطلالة كلاسيكية وهي ترتدي بليزر أبيض مزينا بشرائط باللون الأسود. وفي منتصف البليزر حزام بنفس اللون، ونسقت ياسمين مع البليزر بنطلون أسود واسع. وتركت ياسمين شعرها منسدل بإنسيابية، وارتدت اكسسوارات ماسية بسيطة. وظهرت حقيبة ياسمين بجانبها باللون البرتقالي من البراند العالمية Hermes موديل بيركن وسعرها يصل إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.

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