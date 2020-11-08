هذه الأطعمة تجنبها عند الشعور بآلام المعدة أو الغثيان.. وتناول 3 أنواع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة التي يجب تناولها عند الشعور بآلام في المعدة أو الغثيان أو الإسهال، وهناك أيضا بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، حسب ما جاء في موقع "zenfir".

-تجنب منتجات الألبان:

منتجات الألبان لها نتائج سيئة على المعدة لأنها تحتوي على اللاكتوز، الذي تفككه المعدة بمساعدة اللاكتاز، وبالتالي يؤدي تناولها عندما تشعر بضيق في المعدة إلى ظهور العديد من الأعراض مثل الانتفاخ وآلام البطن والإسهال.

- تجنب الفاصوليا:

الفاصوليا تحتوي على سكر يسمى جالاكتوزيداز، والذي يمكن أن يهيج مشاكل المعدة، مثل الإسهال والغازات.

- تناول دقيق الشوفان:

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتي تسحب الماء إلى الجهاز الهضمي، ما يساعد على تنظيم الطعام بشكل أسرع عبر الجسم، بالإضافة إلى أن دقيق الشوفان لطيف للغاية على المعدة، كما أنه يحتوي على الزنك الذي يساعد جهاز المناعة في محاربة البكتيريا والفيروسات السيئة، بالإضافة إلى السيلينيوم الذي يساعد في حماية الجسم من العدوى.

- تناول الأرز الأبيض:

مليء بالنشا والألياف، ما يساعد على منح الجهاز الهضمي الراحة بعد نوبة من الإسهال.

- تناول الموز:

إذا كنت تعاني من القيء أو الإسهال، فإن الموز الملئ بالبوتاسيوم وهو معدن مهم ينظم مستوى جسمك ويحافظ على عمل خلاياك بشكل صحيح، لذا من الأفضل تناول الموز الذي يكون لونه أخضر قليلا وليس أصفر لأن الموز الأخضر يحتوي على نشا أكثر، مما يساعد على نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.