قومي المرأة ينظم "صوتك أمانة إنزلي بالكمامة" ببورسعيد

علاقات و مجتمع

نظم المركز القومي للمرأة فرع بورسعيد برئاسة نجلاء إدوار مقررة الفرع، حملة "صوتك أمانة إنزلي بالكمامة" على مدار يومين حثت فيها السيدات على النزول والمشاركة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورفعت السيدات في الحملة لافتات تضمنت اسم الحملة "صوتك أمانة إنزلي بالكمامة".

وأوضحت إدوار أن الحملة استهدفت الأماكن الشعبية وقرى الجنوب والغرب ببورسعيد، وطرقت الأبواب لحث السيدات على اصطحاب أسرهن والنزول والمشاركة في التصويت في الانتخابات.

وأكدت على توعية السيدات بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، واتخاذ باقي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مقررة المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد، إن المرأة تتصدر دائما المشهد في كل استحقاق انتخابي وهي التي تحث زوجها وابنها وأبوها وأخوها للنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، واختيار من يلبي مطالبهم وأهدافهم.

وأضاف أن فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد يساعد الناخبات في الوصول، إلى لجانهن من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

كما أنه يرصد ويتبنى أي مشكلات تواجه الناخبات ويقوم بحلها خلال سير العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع غرفتي عمليات المجلس القومي للمرأة المركزية وعمليات محافظة بورسعيد.

وأكدت أن المركز القومي للمرأة يستكمل الحملة ومستمر في تلقي جميع الاستفسارات، الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، حتى غلق باب اللجان والتي تستهدف رصد مشاركة المرأة في الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

ويذكر أن أجمالي عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزا بإجمالي 172 لجنة فرعية و515 ألفا و790 ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الأولى قسم أول وثان بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين على 46 مركزا انتخابيا يضم 90 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحا.

والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب 1و2 وأحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين 267453 موزعين على 52 مركزا انتخابيا يضم 82 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحا.