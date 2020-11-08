8 أطعمة غنية بالدهون لكنها صحية للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحذرنا دوما أطباء التغذية من الإفراط في تناول الدهون لما لها من آثار سلبية على الجسم، ولعل أبرزها الإصابة بالسمنة، لكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة الغنية بالدهون لكنها في الوقت نفسه صحية للغاية؟

1- الأفوكادو:

يختلف الأفوكادو عن معظم الفواكه الأخرى، في حين أن معظم الفواكه تحتوي بشكل أساسي على الكربوهيدرات، فإنه مليء بالدهون، ويحتوي على نحو 77٪ منها، وعلى الرغم من تلك النسبة العالية، فإن إحدى الدراسات تُظهر أن الأشخاص الذين يتناولونه يكون وزنهم أقل ولديهم دهون أقل في البطن، حسب ما جاء في موقع "healthline".

2- الجبن:

مغذي بشكل لا يصدق، بالإضافة إلى أنه إنه مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور والسيلينيوم، ويحتوي على جميع أنواع العناصر الغذائية الأخرى، كما أنها غني جدا بالبروتين، ويحتوي مثل منتجات الألبان الأخرى عالية الدسم، أيضا على أحماض دهنية قوية تم ربطها بجميع أنواع الفوائد، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

3- الشوكولاتة الداكنة:

واحدة من تلك الأطعمة الصحية النادرة ذات المذاق الرائع، وتحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون، تمثل 65 ٪ من السعرات الحرارية.

وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة 5 مرات أو أكثر في الأسبوع هم أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب بنسبة النصف، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها، وهناك أيضا بعض الدراسات التي تظهر أنها تحسن وظائف المخ، وتحمي بشرتك من التلف عند التعرض لأشعة الشمس.

4- البيض:

من بين أكثر الأطعمة المغذية، على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، إلا أنه صحية بشكل لا يصدق.

5- المكسرات:

تحتوي على نسبة عالية من الدهون والألياف الصحية، وهي مصدر جيد للبروتين النباتي، وتحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين هـ والمغنسيوم، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة، ولديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض مختلفة كالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2.

6- بذور الشيا:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية جدا من الدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تسمى ALA، كما أنها مليئة بالألياف والمعادن ولها فوائد صحية عديدة.

7- زيت الزيتون:

من الأطعمة الدهنية الأخرى التي يتفق الجميع على أنها صحية، وثبت أن لهذه الدهون العديد من الفوائد الصحية في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على فيتامينات E وK ومضادات الأكسدة القوية.

8- الزبادي كامل الدسم:

الزبادي كامل الدسم صحي للغاية، إذ يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة، مثل منتجات الألبان الأخرى عالية الدسم، لكنه محمل أيضا ببكتيريا بروبيوتيك صحية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات قوية على صحتك، وتشير الدراسات إلى أن الزبادي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة الجهاز الهضمي، وقد يساعد أيضا في مكافحة أمراض القلب والسمنة.