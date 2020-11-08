بعد شهرين زواج.. حمو بيكا يعلن حمل زوجته: مش عاوز ابني يتولد وأنا محبوس

علاقات و مجتمع

تصدر مغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أزمته مع الموسيقار هاني مهنا، الذي أكد إنه لم يعزم "بيكا" على حفل زفاف ابنته "هنادي" الأمر الذي جعل الأخير يصرح بأن العروس هي من وجهت له الدعوة.

وخلال الساعات الماضية، أعلن مطرب المهرجانات انتظاره لمولوده الأول، عقب شهرين من زواجه.

ونشر "بيكا" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقدم فيه باعتذار لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، "بعتذر للأستاذ هاني شاكر وكل أعضاء المجلس، أنا خرجت في الفيديو ده عشان نفي الموسيقار هاني مهنا دعوته ليا مع حسن شاكوش وعمر كمال لحفل زفاف ابنته".

وتابع: "مع كل الاحترام والتقدير لكل النجوم الحاضرين حفل الزفاف، العروسة هي اللي داعتنا وكلمت عمر وقالتله".

وتحدث "حمو" عن أزمة قرار حبسه، قائلًا: "أنا شاب لسه متجوز من شهر و10 أيام وجاي لي مولود في السكة وأتحكم عليا بسنتين، يرضيكوا أتحبس ومشوفش ابني، أستاذ هاني شاكر مش هيرضيه أن ابني يتولد وأنا محبوس".

وكان حمو بيكا احتفل بزفافه مطلع شهر سبتمبر الماضي، في حفل حضره أصدقاؤه من نجوم المهرجانات الشعبية.

ونفى الموسيقار هاني مهنا، توجيه دعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي، على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بعد إصدار نقابة الموسيقيين بيانا استنكرت فيه حضورهم حفل الزفاف رغم عضوية النقابة.

وقال مهنا لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح ابنته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.