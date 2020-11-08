قد تحكم أمريكا.. معلومات عن كامالا هاريس نائب جو بايدن

علاقات و مجتمع

"لقد فعلناها.. نجحنا.. نجحنا يا جو.. ستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".. بهذه الكلمات هنأت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي القادم، جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بفارق أصوات عن نظيره دونالد ترامب، في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على "تويتر"، حيث تعد أول امرأة تصل لمنصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

كامالا هاريس، التي من المُمكن أن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لصلاحياتها التي أعطاها لها الدستور الأمريكي، والذي ينص على إنه في حالة عزل الرئيس من منصبه أو استقالته أو وفاته، فإن سلطاته وواجباته تتحول إلى نائبه.

ويرصد "هن" في السطور التالية، معلومات عدة عن نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وفقًا لـ "رويترز".

من هي كامالا هاريس؟

- نشأت هاريس في مدينة بركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

- تُصنف على أنها هندية ومن أصحاب البشرة السوداء، لكنها ترى نفسها أمريكية من الدرجة الأولى.

- كانت والدتها عالمة هندية متخصصة في سرطان الثدي، أما والدها، دونالد هاريس، فهو أستاذ في علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد.

- لها شقيقة واحدة تصغرها في العمر، تدعى مايا هاريس.

- متزوجة من المحامي دوجلاس إيمهوف الذي أصبح من ثوابت الحملة الانتخابية.

- في عام 1990، عُينت هاريس كنائب للمحامي العام في مقاطعة ألاميدا، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

- تعد المرأة الوحيدة السمراء في مجلس الشيوخ، كصوت مسموع في قضايا العدالة العرقية.

- تخصصت في محاكمات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

- عملت بتدريس مهارات الدعوة السياسية في جامعتي ستانفورد، وسان فرانسيسكو.

- استقالت هاريس، في عام 1994، من منصبها إذ عينها براون في لجنة طعون وكانت تتقاضى سابقا عن منصبها هذا في مقاطعة ألاميدا، 100 ألف دولارٍ سنويًا، وعملت فيه لمدة ستة أشهر.

- في عام 2010، فازت هاريس في انتخابات المدعي العام لكاليفورنيا، وأُعيد انتخابها لنفس المنصب مرة أخرى عام 2014 بفارق أصوات كبير عن باقي المرشحين.

- في 2016، فازت هاريس لوريتا سانشيز في انتخابات مجلس الشيوخ لتخلف السيناتور باربرا بوكسر المنتهية ولايته.

- دعمت هاريس، بعد حصولها على مقعد مجلس الشيوخ، الرعاية الصحية ذات الدفع الفردي، ومشروع إزالة القنب من الجدول الأول للمواد الخاضعة للرقابة، ودعمها لإيجاد سبل لمساعدة المهاجرين غير المسجلين للحصول على الجنسية، ولتطوير ورعاية وتثقيف المهاجرين القُصّر، وتخفيض الأعباء الضريبية عن الطبقتين العاملة والمتوسطة مقابل زيادتها على الشركات وعلى ما نسبته 1% من الأمريكيين الأكثر ثراءً.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء، أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.