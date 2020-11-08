نوران وروان في "سنة أولى سياسة": صوتنا في الانتخابات وربنا يولي الأصلح

علاقات و مجتمع

نوران شتيه وروان حسن، فتاتان في بداية شبابهما، لم تجمعهما الصداقة فقط، بل جمعهما حب الوطن، والحرص على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، قائلين إنّهما في "سنة أولى سياسة".

تحلم الفتاتان بنائب يحقق مطالب الشباب، الذي قضى سنوات عمره في التعليم ويحلم بوظيفة تحقق آماله وطموحاته، وحسب ما قالا لـ"الوطن"، فهذه هي المرة الأولى التي يشاركان فيها في الانتخابات البرلمانية كناخبين، فضلا عن كونهما أعضاء بحملة أحد المرشحين.

تقول روان إنّها شاركت بالتصويت في الانتخابات مرة واحدة من قبل، وقررت أن تكون عضوا في حملة أحد المرشحين، الذين اعتبرتهم الأفضل من وجهة نظرها: "ربنا يولي من يصلح، وأتمنى أن يفعل شيئا لنا كمواطنين دمايطة بصفة عامة، وشباب بصفة خاصة".

تأمل روان أن يعمل نائب دمياط المقبل، على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، قائلة: "لا يعقل أن يكون معظم العاملين في ميناء دمياط من خارج المحافظة، يجب قصر العمل في الميناء على أبناء دمياط، والعمل على إصلاح حال المحافظة وتطوير المستشفيات وتقديم المساعدات لمصابي فيروس كورونا، بدلا من اهتمام البعض بالبذخ في الدعاية الانتخابية دون تقديم ما يفيد المواطنين".

التقطت نوران، 19 عاما، طرف الحديث من صديقتها، قائلة إنّ تلك هي المرة الأولى التي تشارك فيها بالانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أهمية مساعدة المواطنين البسطاء.

تتمنى نوران أن يعمل من يتم اختياره عضوا لمجلس النواب، لصالح المواطنين، وأن يؤدي دورهم تجاههم من حقوق وواجبات.

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ حيث يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و 42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي و سمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بـ"محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بـ"سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بـ"عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.