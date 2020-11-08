ظهور نادر لابنة إيناس الدغيدي في "الإسكندرية السينمائي" (صور)

علاقات و مجتمع

رغم ابتعادها عن الكاميرات ووسائل الإعلام، ظهرت "حبيبة" ابنة المخرجة الشهيرة إيناس الدغيدي، خلال فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 36.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للمخرجة بصحبة ابنتها "حبيبة"، وتفاعل العديد من المتابعون مع الصورة، مرجحين الشبه الكبير بين الأم وابنتها.

ولم تظهر "حبيبة" كثيرًا، إلا في لحظات نادرة، إذ كان أبرز ظهور لها في عام 2017، خلال حفل زفافها على أحد رجال الأعمال، الذي شهد حضور فني كثيف.

الجدير بالذكر أن حبيبة هي ابنة إيناس الدغيدى من زوجها السابق الدكتور نبيل معوض، التي صرحت من قبل إنه أسلم من أجل الزواج منها مدنيًا، وأنهما انفصلا بعد 29 سنة بسبب الملل.

وقرر مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط، إلغاء حفل افتتاح المهرجان الذي كان مقررًا له مساء أمس السبت، بمدينة الإسكندرية حفاظا على سلامة ضيوفعه بعد الإصابات العديدة التي ضربت الوسط الفني مؤخرا.

وأكّد مهرجان الإسكندرية، في بيان رسمي، أنَّه يكتفي بعروض الأفلام والندوات التي ستقام على هامش المهرجان، والتي ستبدأ اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري.

يشار إلى إدارة المهرجان، قررت أيضا، تأجيل تكريم الضيوف إلى اليوم خلال الندوات التي ستقام من أجل تكريمهم، بدلا من حفل الافتتاح الذي تمّ إلغائه.

يُذكر أنَّ مهرجان الإسكندرية السينمائي كان قد قرر تكريم كل من الفنان عزت العلايلي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان صلاح عبدالله، ومدير التصوير السينمائي محسن أحمد.