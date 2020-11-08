ما خطورة التخلي عن تناول اللحوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، عن ضرورة التغذي باللحوم وأوضحت ما الذي يحدث للجسم عند التخلي عن تناولها.

ووفقا لها، اللحوم الحمراء (البقر، الخنزير،الضأن) هي أفضل مصدر للبروتين عالي الجودة، مع أحماض أمينية أساسية. كما أن اللحم يحتوي على نسبة عالية من العناصر المعدنية وغير المعدنية والفيتامينات المهمة للصحة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتقول، "ولكن قيمة اللحم تكمن في احتوائه على عناصر معدنية نادرة سهلة الامتصاص وفيتامين В12 وعنصر الحديد. وكما هو معروف، فيتامين В12 ضروري جدا للجهاز العصبي، ونقصه يسبب تنمل اليدين والقدمين، ومشكلات في الحركة، وفقر الدم والتعب، وفقدان الذاكرة والهلوسة والبارنويا".

وتضيف، يؤدي نقص الحديد المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، إلى فقر الدم وانخفاض الوظائف الادركية للدماغ. ويعتقد أن كبد الحيوانات يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد وأن اللحوم الحمراء غنية بفيتامين В12 حيث أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة أن 100 جرام من اللحم توفر 64% من حاجة الجسم اليومية منه.

وتنصح الدكتورة بعدم تناول اللحوم الحمراء أكثر من 203 مرات في الأسبوع، وتناول بدلا منها الأسماك ولحوم الدواجن والأرانب.