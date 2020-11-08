طريقة عمل كيك الـ5 دقائق

يعد الكيك من الحلوى المفضلة للعديد من الناس بنكهاته المختلفة وأنواع الصوص المصاحبة له، وتتفنن السيدات في تزيينه وإعداده بطرق متنوعة تخطف الأنظار وخاصة الأطفال الذين يعشقونه لطعمه اللذيذ وسهولة وسرعة تحضيره.

وهذا النوع الذي نقدمه اليوم من الكيك، لا يستغرق أكثر من 5 دقائق في تحضيره ليكون جاهزا لجميع أفراد الأسرة، وتلجأ بعض السيدات لهذا النوع نظرًا لسهولة تحضيره وضيق الوقت خاصة العاملات منهن والتي تبحث دائمًا على أسرع طريقة لإعداد وجبات بيتها.

وفي الأيام الأخيرة انتشر هذا النوع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ ونال إعجاب العديد من السيدات والفتيات وربات البيوت.

ترصد "هن" طريقة عمل كيك الـ10 دقائق

المكونات

(تناسب 8 أشخاص)

200 جرام دقيق

نصف كوب كاكاو خام

ملعقة كبيرة نشا

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ملعقة بيكنج بودر كبيرة

نصف ملعقة بيكنج صودا

رشة ملح

فانيليا

2 بيضة

كوب سكر

علبة زبادي

ملعقة قهوة سريعة الذوبان

نصف كوب ماء

ربع ملعقة زيت

شيكولاتة شيبس

طريقة التحضير

في البداية نخفق البيض والفانيليا مع السكر والزبادي ثم نضيف الزيت ثم النسكافيه ثم الماء، ونخلط المكونات جيدًا الجافة أولًا ثم نخلطها مع المكونات السائلة.

نضع الخليط في قوالب أو فنجان ونضع الباقي في مقلاة تيفال مدهونة زيت ودقيق ويوضع الشيكولاتة الشيبس، ثم نضع القوالب في حلة على النار بها قليل من الماء الساخن ويغطي لمدة 10 دقائق ونضع المقلاة على نار هادئة أيضًا لمدة 5 دقائق وتغطى جيدًا.

ننتظر قليلًا حتى تبرد الكيك ونزينها بالشيكولاتة ونرش على وجهها بعض المكسرات وتقدم باردة.