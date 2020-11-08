كتب: هن - 04:41 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل أرز بالجمبري والمستكة، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، الذي يذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل أرز بالجمبري والمستكة أرز جمبري وسط. بصل. ثوم. حبهان مطحون. مستكة. Advertisements كاري. ملح. فلفل ألوان مربعات صغيرة. زيت زيتون. مرقة. شبت للزينة. طريقة عمل أرز بالجمبري والمستكة يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف الحبهان والمستكة والكاري. يضاف الجمبري والأرز وفلفل الألوان والملح ثم المرقة ويترك على النار ينضج. يقدم في قالب ويقلب في طبق التقديم مزين بالشبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل أرز بالجمبري والمستكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.