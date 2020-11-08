من أسوان للمحلة.. القتل مصير فتاتين على يد "الحبيب الندل"

علاقات و مجتمع

"الحبيب الندل" ربما أصبح الرابط الرئيسي الذي جمع بين فتاتين كان مصيرهما هو القتل، فالفتاة التي هربت من أسرتها وهيأت لنفسها حياة جديدة مع حبيبها، إلى الأخرى التي ارتبطت بعلاقة غير شرعية بشاب تعرفت عليه عبر "فيس بوك".

اختلف البدايات وسيناريو الجريمة البشعة، لكن النهاية جاءت واحدة على يد "الحبيب الندل" الذي أنهى حياة الفتاتين.

ذبح فتاة أسوان على يد الحبيب

صورة فتاة أرفقت باستغاثة من أسرتها للمساعدة في البحث عن مكانها، بعدما تغيبت عن أنظارهم، تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أيام قليلة مرت، وعثر على جثة الفتاة المعروفة بـ"فتاة أسوان".

ومن هنا كثفت الجهات الأمنية التحريات لفك اللغز حول الواقعة، التي أثبتت أن علاقة عاطفية ربطت الفتاة بشاب، كان الدافع وراء هروبها من منزل أسرتها، وبخلافات بينهما أقدم على قتلها وإخفاء جثتها بمساعدة صديقه "سائق التوك توك".

Advertisements

وبحسب تحريات المباحث، التي أوضحت أنه حين هربت الفتاة مع حبيبها، وبعدما سألته عن موعد ذهابهما للمأذون، صدمها بإجابته: "أنا فكرت كويس.. أنا مش بتاع زواج"، حاولت الفتاة تمالك أعصابها وظلت تردد "أنت بتهزر"، لكن الشاب أخبرها أنه يتحدث بجدية كما حاول التعدي عليها جنسيًا، وحين قاومته عنفها قائلًا: "أنت جاية تعملي شريفة دلوقت أنت جاية برجليكي".

حاولت الفتاة الإفلات من قبضته والخروج من منزله، لكن لم يمهلها لذلك، فأسقطها أرضًا وقيد ذراعيها وساقيها، ومن ثم ذبحها بسكين، وبعد ذلك، اتصل بصديقه سائق "توك توك"، لمساعدته في إخفاء الجريمة، فقاما بوضع جثة الفتاة في كرتونة كبيرة وحملاها إلى مقلب قمامة خلف مرشح مياه بمدينة أسوان.

فتاة المحلة طلبت الزواج فقتلها الحبيب

قبل 8 أشهر، تعرفت فتاة من العقد الثالث، تقطن في مدينة المحلة، على شاب من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كانت البداية علاقة صداقة وتطورت حتى وصلت إلى علاقة غير شرعية.

ظلت الفتاة تطالب حبيبها بالزواج، لكنه كان يتهرب منها، وفي إحدى لقاءاتهما غير الشرعية، كان عقد النية على التخلص منها، فبعد إقامتها للعلاقة المحرمة، حضر صديقه وسيدة أخرى، وتعدوا عليها بالضرب بالأيدي وباستخدام 2 عصا خشبية أوديا بحياتها، ثم قاموا بلف جثتها ببطانية ووضعها داخل غرفة أعلى سطح منزلهم تمهيداً للتخلص منها، وفوجئ بأحد الجيران شاهدهم أثناء التخلص من الجثة وأبلغ الشرطة، وبالفعل تم القبض عليهما.