مع تقلبات الطقس.. مشروبات للوقاية من نزلات البرد

صحة

مع تقلبات حالة الطقس تزداد الإصابة بنزلات البرد ومع ازدياد عدد حالات المصابة بفيروس كورونا يظهر ضرورة الاهتمام بتقوية المناعة وعلاج نزلات البرد بالمشروبات الطبيعية التي تساعد في الوقاية من نزلات البرد.

أوضحت ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أثناء حديثها لـ"هُن"، بعض المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة منها.

العسل مع الليمون

تناول العسل مع الليمون صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على علاج نزلات البرد المفاجئة.

الحلبة

الحلبة لاحتوائها على الحديد تساعد على علاج الاحتقان.

خل التفاح

يعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.

عصير الطماطم

تناول عصير الطماطم مع الليمون قبل الوجبات يعد واقيا طبيعيا من الإصابة.

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شوربة الخضار

واستنشاق الشوربة مع الليمون من الأمور المفيدة للصحة.

البرتقال

تناول عصير البرتقال أو استخدام قشور الليمون على الأطعمة المختلفة من الوصفات المفيدة للصحة.

القرفة

شرب القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيا يساعد على تقوية المناعة.

عصير الفواكه

يحتوى عصير الفواكه على فيتامين سي ويستخدم للوقاية من نزلات البرد.

الزبادي

تساعد الزبادي على تقوية مناعة الأطفال، وكذلك سلطة الفواكه مع الزبادي.

ونصحت "أبو حجاج" بضرورة احتواء الوجبات على الليمون، وتناول الرمان الذى يعمل على ضبط الانيميا عند الأشخاص لتقليل الإصابة بنزلات البرد.