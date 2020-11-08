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لايف ستايل
تعتبر السيدة الأمريكية سوزي جاريت وابنتها دونا رائدتين في مجال الطيران، وهو مجال يهيمن عليه الرجال بصورة كبيرة حول العالم.
وتعد الأم وابنتها أول ثنائي في تاريخ مجال الطيران، كأول زوج من أم وابنتها يقودان رحلة جوية تابعة لإحدى شركات الطيران الأمريكية، إذ أنهما تنتميان لعائلة بأكملها جميع أفرادها بالكامل طيارين، حسب موقع scoop.upworthy.
الأم سوزي جاريت واحدة من أول عشر طيارين تم تعيينهم في شركة الخطوط الجوية الأمريكية SkyWest Airlines، إذ أنها عملت بالشركة لأكثر من 30 عامًا، ومؤخرا، ظهرت قصة الأم وابنتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وانتشرت منذ ذلك الحين على نطاق واسع.
كما يعمل "دوج" زوج كابتن "جاريت" كطيار أيضا في شركة أمريكان إيرلاينز.
وخلال لقاء الطيارة الأم مع موقع scoop.upworthy، كشفت عن مغامرات عائلتها في مجال الطيران، قائلة: "نحن نحب وظائفنا على الإطلاق، فلا يوجد هذا الحب بنسبة كبيرة في وظائف أخرى، أنا ممتنة جدا لهذه الوظيفة، لقد تمكنا من الابتعاد عن الحياة الطبيعية والمنزل لأوقات طويلة، وأصبحنا نقضي الإجازات في عدد من الدول المختلفة، إنها تجربة رائعة للغاية".
وتحدثت السيدة "جاريت" أيضًا عن مدى خوفها في بداية الأمر أثناء عملها بمجال الطيران، موضحة أنها كانت تختبئ في البداية داخل المطارات بسبب رغبتها في عدم الصعود على متن الطائرات المختلفة، "كنت أختبئ في المطارات، لكن تغيرت الأمور تمامًا، وأصبحت الآن أشعر وأنني نموذجًا تحتذي به الفتيات الصغيرة، اللائي يأتين على متن الطائرات المختلفة".
واستطردت السيدة الأمريكية: "لا يزال هناك أمامي الكثير من الفرص لتحقيق النجاح في هذا المجال، وما أقدمه للأجيال القادمة من بعدي سواء من أفراد عائلتي أو الدخلاء، ويومًا ما سأحقق كل ما أتمناه من نجاحات بالغة في الطيران".
كانت هذه تفاصيل خبر أول سيدة وابنتها تعملان بالطيران سويا في التاريخ.. والأم: كنت أختبئ في المطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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