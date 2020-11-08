كتب: هن - 01:12 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل أرز دوناتس حادق، وذلك من خلال برنامجه "اتفضلوا عندنا، الذي يذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل دوناتس حادق 3 كوب دقيق. 2 بيض. 2 ملعقة كبيرة زبدة. 2 ملعقة حليب بودرة. 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية. 1 ملعقة صغيرة سكر. ربع ملعقة صغيرة ملح. رشة قهوة سريعة. ماء دافئ للعجن. دقيق للفرد. زيت للقلي. للتزيين مايونيز. ألوان غذائية. Advertisements جبنة كريمي. فلفل ألوان. جبنة شيدر مبشور. كريمة حليب. نشا زيتون. طريقة عمل دوناتس حادق تخلط المكونات الجافة معا. تخفق الزبدة مع البيض. تضاف المكونات الجافة. تترك لتختمر حوالي ساعة. تفرد العجينة وتشكل على شكل دوناتس. تترك لتختمر مرة أخرى. تقلى في زيت غزير وساخن. تزين بالمايونيز الملون وصوص الجبن. يرش الفلفل الملون، الزيتون، والجبنة المبشورة. لصوص الجبنة يخلط النشا مع الحليب ثم يوضع على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام. تضاف الجبن مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي. المايونيز يخلط المايزنيز بالألوان المختلفة.

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