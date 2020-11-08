شبيهة ميجان ميركل وينتظرها منصب كبير.. معلومات عن أشلي بايدن

علاقات و مجتمع

احتفالات كبيرة، يعيشها مؤيدو المرشح الديمقراطي جو بايدن، عقب تأكيد فوز في السباق الانتخابي على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، وسط تساؤلات عن عائلة "الرئيس المرتقب"، خاصة ابنته الوحيدة "آشلي" التي يتوقع لها أن ترأس منصبًا سياسيًا، أو اجتماعيًا.

ويرصد "هن" عدة معلومات عن ابنة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وفقًا لما جاء بالمجلة النسائية الشهيرة "ماري كلير"، وشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

من هي آشلي ابنة جو بايدن؟

- الابنة الوحيدة للمرشح الديمقراطي من زواجه الثاني، حيث فقد ابنته وزوجته الأولى عام 1972، في حادث مروري.

- ولدت عام 1981، وتبلغ من العمر 39 عاما.

- يتعلق بها "بايدن" بشدة، حتى أنها رافقته كثيرا في حملاته الانتخابية.

- حصلت على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز.

- اجتازت شهادة الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.

- أصبحت المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير عام 2014.

- تعمل ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وتقوم بتمويل منظمات الخدمات الاجتماعية في العاصمة واشنطن.

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- تزوجت عام 2012 من طبيب التجميل هاورد كراين.

- أنشأت آشلي شركة "لايفليهوود" لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف التبرع بعائدات المبيعات لمنظمات المجتمع في ولاية وديلاوير.

- البعض يرى أنها شبيهة ميجان ميركل دوقة ساسيكس سابقا وزوجة الأمير هاري، نجل الأميرة ديانا.

السباق الأمريكي بين بايدين وترامب

وقبل إعلان المواقع الأمريكية فوز "بايدن" ، غرد "ترامب" عبر صفحته بموقع تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، رفض المرشح الديمقراطي جو بايدن نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس، فيما قال ترامب، إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة.

وأكدت إلين وينتروب، العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

ومن المقرر أن يلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي قال، على صفحته على موقع "تويتر"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة.

وأضاف بايدن: "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا، وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".