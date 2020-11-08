الامارات | 100 كتاب ومخطوطة نادرة في «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 كتاب ومخطوطة نادرة في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكثر من 100 كتاب ومخطوطة وخريطة، ومذكرات شخصية، تعرضها منصة شركة «أنتيكوارت إنليبرس» في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليجد الزائر نفسه في جولة عبر التاريخ، فيجلس في حضرة ابن سينا، من خلال مجموعة من مؤلفاته حول الطب، ويصافح العلّامة نجم الدين محمود بن ضياء الدين الشيرازي، عبر كتاب الحاوي في علم التداوي، الذي يحمل تحت عنوانه عنواناً آخر هو «المقالة الخامسة في ذكر الأدوية المركبة وكيفية تركيبها واستعماله».

وتتواصل رحلة الزائر حين يصادف خريطة، يؤكد المتحدث باسم الشركة ياسر رعد، أنها أضخم خريطة للكرة الأرضية بطول 2.5 متر، وعرض 2.5 متر، وأول خريطة تم رسمها بالألوان في عام 1490، وما أن يحاول الزائر العودة بنظره، حتى يقف في حضرة مخطوطة يصل طولها إلى نحو 100 سم طولاً وعرضها نحو 60 سم كُتب عليها القرآن الكريم كاملاً، بخط صغير جداً لا يرى إلا عن قرب.

وقبل أن ينتهي الترحال بين العصور، يبحر الزائر بناظريه نحو صندوق قديم، يحتوي على مذكرات قبطان فرنسي يُدعى فرانسيز ويت، حيث ورد في مذكراته اليومية، التي تضمنت رسماً لخريطة الخليج العربي، زيارته لإمارتي الشارقة ودبي، خلال إبحاره حول العالم.

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