الامارات | 7 كتب تتناول العالم ما بعد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كتب تتناول العالم ما بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تخلُ قائمة الإصدارات الجديدة لكثير من دور النشر المشاركة في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الكتب التي تتحدث عن جائحة «كورونا» من زوايا مختلفة، منها ما يتعلق بطبيعة الوباء وكيفية انتشاره وسبل الوقاية منه إلى جانب دوره في حجز حرية البشر من خلال التزام الحجر المنزلي.

ومن هذه العناوين حول الجائحة كتاب بعنوان «فيروس كورونا المستجد الكابوس القادم من الشرق الأقصى» للدكتورة نانسي عليان، الصادر عن دار أمجد للنشر والتوزيع في الأردن، وكتاب بعنوان «الوقاية من جائحة كورونا العالمية بين التأصيل الشرعي والإعجاز الطبي» للمؤلفين قتيبة فوزي جسام الراوي، وحاتم عبدالله العيساوي، ويستعرض مفهوم النظام الوقائي الإسلامي من وباء «كورونا». وكتاب بعنوان «يومياتي وكورونا» للكاتبة المغربية عائشة بناني، وإصدار ثان بعنوان «حرية في زمن الكورونا» للكاتبة العراقية سندس الشاوي.

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وكتاب بعنوان «شهود من أهلها /‏‏‏ أحاديث الجائحة»،

وكتاب حول الجائحة تحت عنوان «عالم ما بعد كورونا».

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