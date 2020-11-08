الامارات | ألماسة وردية استثنائية بمزاد في جنيف

شكرا لقرائتكم خبر عن ألماسة وردية استثنائية بمزاد في جنيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن تعرض دار «سوذبيز»، الخميس المقبل، في جنيف، حجراً وردياً استثنائياً من الألماس، وهو جزء من أكبر ألماسة وردية اكتشفت على الإطلاق في روسيا، ويقدّر سعرها بما بين 23 و38 مليون دولار.

والألماسة التي أطلق عليها «ذي سبيريت أوف ذي روز»، تيمناً باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها (أرجوانية - زهرية زاهية) أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق.

ويبلغ طول هذه الألماسة البيضاوية الشكل، 1.7 سنتيمتر وعرضها 1.27 سنتيمتر.

Advertisements

واكتشفت الألماسة الأصلية، التي تشكل هذه القطعة المعروضة جزءاً منها في شمال شرق سيبيريا، عام 2017، من قبل مجموعة «ألروسا» الروسية، واستغرق الأمر عاماً من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضاوي مع الحفاظ على لونها اللامع.

ويقدر سعرها بما بين 23 و38 مليون دولار، ويعد الألماس الوردي الأكثر ندرة والأكثر طلباً في السوق العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news