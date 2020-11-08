الامارات | يان مارتل صاحب «حياة باي»: الكتابة مغامرة مدهشة

شكرا لقرائتكم خبر عن يان مارتل صاحب «حياة باي»: الكتابة مغامرة مدهشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الروائي الكندي يان مارتل، صاحب الرواية الشهيرة «حياة باي»، أن الأعمال العظيمة للكتّاب والفنانين تبدأ بملاحظة صغيرة، وقال: «إن الإنسان لا ينتبه إلى الأشياء إلا عندما تدهشه، سواء كانت تلك الأشياء مادية أو عاطفية، فكل الفنون تبدأ بقدر معين من الشعور بعدم الارتياح تجاه الأشياء، وتتبلور عندما يحاول الفنان أن يتعرف إلى هذا الشعور، وبالنتيجة يدفعه لإبداع الأعمال الفنية».

جاء ذلك، خلال جلسة افتراضية عقدت (عن بُعد)، أدارها بورتر آندرسن، مدير تحرير «ببليشنغ بيرسبيكتيف»، على منصة «الشارقة تقرأ»، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

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وكشف مارتل الحائز عدداً من الجوائز العالمية أن أعماله بدأت من ملاحظة الأشياء غير الاعتيادية، وأيد مارتل ملاحظات الروائي العالمي جون ماكسويل كوتزي، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، حول الفنون التي يبدعها أصحابها نتيجة «نظرة ثاقبة» أساسها «الدهشة»، مؤكداً أن ملاحظة الأشياء تحفز العمليات الفكرية التي تؤدي إلى عمل فني إبداعي. وذكر مارتل عدداً من الأمثلة من أحدث رواياته «الابن المجهول»، التي أصبحت في طور مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة قراءة الإلياذة، الملحمة الإغريقية للشاعر هوميروس، التي قرأ ترجمتها قبل بضع سنين، حيث سحرته حرب طروادة. وأوضح أن رواية «الابن المجهول» تروي حكاية باحث يحصل على منحة للدراسة في جامعة أكسفورد العريقة، وخلال اطلاعه على النصوص القديمة، يكتشف جوانب جديدة حول حرب طروادة، ويبدأ بحث تلك الجوانب في محاولة لإعادة تشكيل ملامح تلك الفترة التاريخية، مشيراً إلى أن «الرواية مكتوبة بطريقة الأجزاء، والشعر، والملاحظات والهوامش التي يدونها الباحث عند اكتشاف وقائع جديدة تنجم عن بحوثه».

وأكد مارتل أنه يقضي وقتاً طويلاً في كتابة رواياته، حيث أمضى ثلاثة أعوام لكتابة أحدث رواياته، وأضاف: «أنا بصدد التفكير بعدد من الموضوعات لروايتي المقبلة».

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