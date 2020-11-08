الامارات | مؤتمر المكتبات: 400 مكتبي من 39 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المكتبات: 400 مكتبي من 39 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم هيئة الشارقة للكتاب، بالشراكة مع «جمعية المكتبات الأميركية» الدورة السابعة من «مؤتمر المكتبات»، الذي يقام عن بُعد عبر منصة «زووم»، على هامش فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 أمين مكتبة وأرشيف ومتخصص في شؤون المكتبات من 39 دولة عربية وأجنبية.

ويناقش المؤتمر محوراً رئيساً يُعنى بـ«مواجهة المكتبات وأمنائها لتحديات الوضع الجديد»، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المكتبات.

ويتضمن برنامج المؤتمر ست جلسات وينطلق بكلمة رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري.

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