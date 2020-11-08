الامارات | «ساحر الكلمات» يدعو إلى تحويل القراءة لرحلة ارتقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «ساحر الكلمات» يدعو إلى تحويل القراءة لرحلة ارتقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الكاتب السياسي الهندي شاشي ثارور، المعروف بـ«ساحر الكلمات»، أن كلمته المفضلة في اللغة هي «اقرأ»، قائلاً: «بالقراءة فقط يمكننا أن نكتسب بقية الكلمات والأفكار، ولهذا أدعو العالم إلى المشاركة والتفاعل مع الكلمة المكتوبة، ومن المهم أن نقرأ يومياً، وبشكل خاص الكتب، ويجب أن نحول القراءة إلى رحلة ارتقاء».

جاء ذلك، خلال جلسة أقيمت (عن بُعد)، أمس، على منصة «الشارقة تقرأ» الافتراضية ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأدارها أنجانا سانكار، نائب مدير تحرير صحيفة «خليج تايمز». شاشي ثارور أعرب في مستهل الجلسة عن أسفه لعدم قدرته على حضور فعاليات المعرض هذا العام، مشيراً إلى أنه يحب الشارقة ويحب جماهير الثقافة الكبيرة فيها، ومعجب بأجواء المعرض الذي يشهد حضوراً لافتاً وأعداداً كبيرة من القرّاء الشغوفين سنوياً. وحول كتابه الأخير الذي صدر في أكتوبر الماضي تحت عنوان «معركة الانتماء»، ويتناول فيه مفهوم الوطنية والمواطنة، قال ثارور: «كتابي كان نتاج عملية فكرية وتفكير متأنٍ على مدى سنوات عدة، نضجت ثمارها بسبب الوقت الطويل المتاح جرّاء الحظر الأخير وإرشادات البقاء في المنزل، التي وفرت فرصة مثالية لي للبحث والكتابة والانتهاء من تأليفه». ووصف ثارور الكتاب بأنه أعظم كتاباته الإبداعية حول نظرية القومية وتطورها وممارستها حول العالم، وبشكل خاص في الهند، معرباً عن أمله بأن تفضي الأفكار التي تناولها الكتاب إلى نقاشات وحوارات فكرية بناءة، وأضاف: «أنا لا أؤمن بالكتابة لاستفزاز القراء، فعلى المؤلف أن يكتب ليحفز الفكر والنقاش والمناظرة والتأمل، وهذا هو الهدف الذي أسعى لتحقيقه من خلال الكتاب».

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