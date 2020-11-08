الامارات | «عيادة» لمعالجة دمى الحيوانات المحشوة في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن «عيادة» لمعالجة دمى الحيوانات المحشوة في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عيادة بطوكيو، تسجل شابة ترتدي سترة بيضاء بعناية تفاصيل أحدث المرضى لديها، وهو لعبة محشوة على شكل نعجة، فعيادة «ناتسومي» متخصصة في إعادة دمى الحيوانات والألعاب الأخرى إلى ما كانت عليه في الماضي، ما يسعد أصحابها المتعلّقين بها، مثل يوكي كاتو التي جلبت دميتها، وقالت كاتو (24 عاماً): «اعتقدت أن لا خيار آخر لديّ سوى رميها لأنها مهترئة، لكنني علمت أن هناك عيادة تتعامل مع هذا النوع من الأمور»، وأوضحت مؤسسة العيادة، ناتسومي هاكوزاكي، أنها تقدم علاجات تراوح بين «جراحة العيون» وزرع الشعر إلى تقطيب الجروح. وتدرك هاكوزاكي كيف يمكن أن يصبح الأشخاص مرتبطين بحيواناتهم المحشوة، وتعتبر أن من الضروري معاملة الألعاب كما لو كانت حية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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