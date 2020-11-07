"عجل بنات".. مبادرة "مارجريت" لفتيات الصعيد: "بنروح بيها الجامعة

علاقات و مجتمع

تستيقظ الفتاة الصعيدية في كل صباح، ترتدي ملابسها وتبدأ رحلتها في الذهاب للجامعة بينما تقود دراجتها التي اتخذتها وسيلة مواصلاتها في محافظة المنيا بصعيد مصر، غير عابئة بأنظار الآخرين إليها فهى وسيلتها التي تعلمتها منذ نعومة أظافرها حتى تتحول إلى وسيلة مواصلاتها الوحيدة.

الفتاة كانت من بين مجموعة فتيات قررن الخروج عن التقاليد الصارمة الحاكمة لمجتمعتهم وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى في تشجيع ركوب الدراجات كأفضل وسيلة مواصلات تعمل على توفير البنزين وموفرة اقتصاديا، حتى تقرر مجموعة من الفتيات الذهاب إلى جامعة المنيا بـ "عجلة".

"صديقة للبيئة وخاصة في زمن كورونا وكمان العجلة رياضية"، بهذه العبارة بدأت مارجريت ناجح، صاحبة مبادرة "عجل بنات في شوارع المنيا" حديثها لـ "هُن"، بعد تحول الدراجة إلى وسيلة مواصلات الكثير من الفتيات في الأماكن المختلفة واخرهم الجامعة.

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مجموعة من الفتيات في محافظة المنيا، قررن استخدام وسيلة مواصلات مريحة، "أنا بحب العجلة من صغرى وشايفة إنها وسيلة مواصلات مريحة وآمنة أكتر من الموصلات العامة واللي بيحصل فيها من تحرش وحالات الخطف اللي انتشرت".

مارجريت: بنستهدف كل الفئات من السيدات

"ربات بيوت، طالبات إعدادي وثانوي وطالبات الجامعة" كانت الفئات المستهدفة من المبادرة لتشجيع الفتيات والسيدات على ممارسة رياضة ركوب "عجلة"، "بقت وسيلة مواصلات بنروح بيها أي مكان وآخر خطوة قدرنا نحققها إننا نروح بيها الجامعة بعد ما أخدنا تصريح بدخول جامعة المنيا بالعجلة".

كان التفكير في استخدام "العجلة" للتوفير ماديًا لأنها موفرة للوقود وصديقة للبيئة، وجانب من المبادرة لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي "دراجتك صحتك"، استطعن الوصول بالدراجة إلى مركز أبوقرقاص.

أحلام وأمنيات مختلفة تسعى "مارجريت" لتحقيقها من المبادرة منها ايجاد مكان مناسب للدراجات داخل الجامعة ووجود الدراجة في كل محافظة، "احنا بس نفسنا فى مكان مناسب إننا نركن العجلة فيه لأن الجامعة طريقها طويل جدا ويكون تحت حراسة أمن الكلية عشان نقدر نحضر محاضراتنا وننزل ناخد العجلة نمشي فى أمان".

طموحات مختلفة تضعها مارجريت أمام عينيها وتحلم بتحقيقها، "طموحنا إن المحافظة تعملنا شارع مخصص لركوب العجل زي شارع الكورنيش كدة طوله 3 كم أطول كورنيش في المحافظات وهيكون لطيف لو عملناه طريق مخصص لركوب العجل وهيكون حلو جدا لترويج السياحة الداخلية فى المنيا".

تتمنى مارجريت عودة مسابقات الدراجات للأنشطة المدرسية وتشجيع من المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، "نفسنا نقابل وزير الشباب والرياضة بشكل مباشرعاوزين ندرج العجلة فى السياحة والبرامج السياحية ويكون فى تنسيق مع مسؤولين السياحة نعرف الناس على الأماكن السياحية من خلال العجلة".