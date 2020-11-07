غرفة "القومي للمرأة" لمتابعة الانتخابات: نشرنا الوعي بين 24 مليون سيدة

علاقات و مجتمع

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قالت أمل عبدالمنعم، مدير غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن الانتخابات البرلمانية الحالية شهدت وجود نسبة كبيرة من السيدات المصرية المشاركات في التصويت والترشيح بالانتخابات.

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم توعية 24 مليون سيدة خلال الـ4 أشهر الماضيين على أهمية مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأهمية المشاركة فيهما، موضحة أن المرأة المصرية دائما ما تثبت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية وجودها وتصدرها للمشاهد الانتخابية، ومن قبلهم الاستفتاء الدستوري.

وأكدت أن شعور السيدات بوجود قيادة سياسية تدعمهن دائما أعطى فرصة لهن في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات والمشاركة في أحد المجالس السياسية المصرية.