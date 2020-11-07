قبل عرض حكاية "إلا أنا".. معاناة المطلقات في المجتمع: بيفهمونا غلط

علاقات و مجتمع

ينتظر متابعو مسلسل "إلا أنا"، عرض الحكاية الجديدة التي تحمل اسم "ربع قيراط"، مساء اليوم، والتي تقدم بطولتها الفنانة ريهام عبدالغفور.

وتعرض الحكاية، بدءا من اليوم، على قناة dmc، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتناقش الحكاية، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

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فكثير من السيدات المطلقات، يتعرضن لمشكلات وأزمات عِدة بعد حصولهن على لقب "مطلقة"، إذ تعانين سواء في مجال العمل أو تكوين العلاقات الاجتماعية المختلفة، حيث يحاولن البحث عن حقوقهن الإنسانية المهدرة بسبب نظرات المجتمع السلبية لهن.

وقبل عرض الحكاية الجديدة من "إلا أنا"، والتي تناقش أحوالهن، تحدثت بعض المطلقات عن الصعوبات التي يقابلنها في المجتمع.

تسرد سهير رجب (49 عاما)، تفاصيل ما تتعرض له منذ أعوام، من مواقف محرجة ومضايقات بعد حصولها على لقب مطلقة: "اتطلقت من 7 سنين بسبب مشاكل كتيرة، وقبل ما أتطلق كنت ربة منزل ومفكرتش أنزل شغل علشان آخد بالي من بيتي وأولادي، وبعد ما انفصلت عن زوجي قررت أدور على شغل، بس كل لما أقدم على وظيفة بحس بنظرات مخيفة من الناس ليا لما بيعرفوا إني متطلقة، وحصلت لي صدمة كبيرة في مرة، لما لاقيت حد جايبلي عرض شغل مش كويس لما عرف إني متطلقة، قررت وقتها إني أوقف البحث وأحاول أعمل لنفسي شغل حر خاص بيا حتى لو هاند ميد".

وتقول نهى عبدالمنعم (41 عاما)، إنها انفصلت عن زوجها منذ أعوام طويلة بسبب علمها بزواجه من أخرى، لكنها فضلت العودة إليه مرة ثانية للتخلص من لقب "مطلقة": "انفصلت عن جوزي لما اتجوز عليا واحدة تانية، وبعدها بقيت بتعامل بصورة غريبة مش مفهومة من اللي حواليا بسبب إني بقيت متطلقة، وبحس إني عامله عاملة، فقررت أرجعله تاني بس عشان أخلص من اللقب ده، حتى لو ههين نفسي، بس أخلص من النظرات المريبة ليا".

"بعد ما اتطلقت لاقيت عروض جواز كتيرة بتجيلي، بس كتير منها كان زواج غير مشروع، أو ناس بتطلب مني أقيم معاها علاقات محرمة، انهرت واكتئبت لفترة طويلة، ومبقتش فاهمة ليه الرجالة بتبص للست المطلقة بنظرة وحشة بالشكل ده، وبياخدوا عنها انطباع إنها ضعيفة أو مش محترمة، ومن وقتها منعت نفسي من الجواز نهائيًا".. حسب (ف.م) 29 عاما.