سيدات البيت الأبيض.. جيل بايدن تنزع لقب السيدة الأولى عن ميلانيا ترامب

علاقات و مجتمع

دقت ساعة الرحيل لسيدات البيت الأبيض ليحل مكانهن أخريات بعد الإعلان عن الفائز في الانتخابات الأمريكية بتفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره دونالد ترامب، وتبدلت الألقاب في دقائق معدودة وأصبح للبيت سيدة جديدة تحمل لقب السيدة الأولى وهي جيل تريسي بدلًا من ميلانيا ترامب.

ويرصد "هن" معلومات عن سيدات البيت الأبيض في عهد ترامب وبايدن:

جيل بايدن.. السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية

ولدت جيل تريسي في يونيو عام 1951 وكانت تعمل مدرسة أمريكية، وتزوجها جو بايدن في عام 1977، وشغلت منصب السيدة الثانية في فترة تولي زوجها منصب نائب الرئيس الأمريكي.

درست "جيل" الفنون والآداب ثم التربية، وتخصصت في تعليم الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وأصبحت أستاذة جامعية في سن الخامس والستين.

أشيلي بايدن

تعد أشيلي بايدن الابنة الصغرى لجو بايدن وابنته من زوجته الثانية، وُلدت عام 1981، ساندت والدها بشكل كبير حين بدأ حملته الانتخابية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي وعملت أخصائية اجتماعية وبعد وفاة أخيها "بو بايدن"، إتجهت للعمل في مجال الأزياء والموضة ودشنت خط أزياء خاص بها.

تزوجت "أشيلي" في يونيو عام 2012 من الطبيب هوارد كيرين، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، كما أنه يعمل أيضًا جراح تجميل في مستشفيات جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا.

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ميلانيا ترامب.. سيدة البيت الأبيض السابقة

تزوجت ميلانيا ترامب من دونالد في عام 2005 لتكون الزوجة الثالثة له، وأول مواطنة متجنسة تصل للقب السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

ولدت "ميلانيا" في سلوفينيا لأب نمساوي وأم سلوفينية وفي عام 2006 حصلت "ميلانيا" على الجنسية الأمريكية، كانت قبل زواجها من ترامب عارضة أزياء محترفة في نيويورك، وقد عملت مع مصورين فوتوجرافيا مشهورين من ميلان وباريس.

وبدأت مشوارها كعارضة أزياء وهي ابنة الـ16 عام وعندما بلغت 17 سنة رآها المصور ستاين جيركو في عاصمة جمهورية سلوفينيا، وهو يغادر عرضا للأزياء هناك، فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية، ومن بعدها شقت طريق الشهرة. اشتهرت "ميلانيا" أيضًا بدعمها وإيمانها الشديد بالمساواة بين الرجل والمرأة والقضايا المصاحبة لهما.

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عمرها 39 عام، وهي ابنة ترامب من زوجته السابقة عارضة الأزياء إيفانا، وتعد "إيفانكا" سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء، ومؤسسة مجموعة إيفانكا ترامب.

وُلدت 30 أكتوبر عام 1981، في مانهاتن، التحقت بمدرسة داخلية هي مدرسة شابين وانتقلت بعد ذلك إلى مدرسة شوت روز ماري هول في كونيتيكت.

في سن الـ14 قررت أن تجرب "إيفانكا" حظها في عالم الأزياء ووقعت عقد مع وكالة إيليت للأزياء وكان أول ظهور لها على غلاف مجلة Seventeen عام 1997.