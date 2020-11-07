ما العمل لكي "لا تصبح فريسة سهلة لفيروس كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وصف الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، عدة طرق تسمح بالتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا له، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض، يعانون من زيادة الوزن، ويحتاجون إلى فقدان 10-15 كلغم من وزنهم. كما نصح مياسنيكوف، بممارسة الرياضة يوميا. وشدد على أن الجهد العضلي يحفز ويقوي مناعة الجسم كثيرا، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

بالإضافة إلى ذلك، نصح الطبيب بتقوية الجسم والسيطرة على الأمراض المزمنة (في حال وجودها) لأنها "متواطئة دائما مع الفيروس".

كما حث مياسنيكوف على الالتزام بقواعد الصحة العامة والنظافة الشخصية، وتجنب الأماكن المزدحمة.

وختم بالقول: "قد لا تجلب الأدوية المساعدة - قطرات الأنف المحتوية على الإنترفيرون. والزنك وفيتامين سي وفيتامين د، الفائدة الكبيرة خلال المرض، لكنها بالتأكيد لن تضر من يستخدمها".