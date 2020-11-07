لتقوية المناعة.. إليكم مصادر فيتامين سي الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ندى سامي مع انخفاض درجات الحرارة تقل كفاءة جهاز المناعة لمحاربة العدوى والفيروسات المختلفة، وفي ظل جائحة كورونا يبحث الكثير عن الطرق الطبيعيه التي تساهم في تقوية المناعة، ومن اهم الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعه فيتامين سي، وتتعدد مصادره الطبيعية. لقراءة المزيد.. اضغط هنا

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