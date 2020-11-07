احذر.. 5 تغيرات جلدية قد تشير إلى الإصابة بـ"السكري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلب مرض السكري مراقبة مستمرة لمستويات السكر في الدم، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة المزمنة على بشرتك أيضًا، لذلك نستعرض بعض العلامات التي تظهر على جلدك والتي يمكن أن تكون نتيجة لمرض السكري، وفقا لموقع " thehealthsite".

ما هو مرض السكر؟

مرض السكري هو حالة خطيرة تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، يحدث داء السكري عندما لا يستطيع جسمك صنع الأنسولين الخاص به أو استخدامه بفعالية، وهو هرمون تصنعه خلايا خاصة في البنكرياس تسمى الجزر (أيس ليتس).

ويعمل الأنسولين "كمفتاح" لفتح خلاياك، للسماح بدخول السكر (الجلوكوز) من الطعام الذي تتناوله، بعد ذلك، يستخدم جسمك هذا الجلوكوز للحصول على الطاقة.

لكن مع مرض السكري، يمكن أن تسوء العديد من الأشياء الرئيسية لتسبب مرض السكري.

يُعد داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني أكثر أشكال المرض شيوعًا، ولكن هناك أيضًا أنواع أخرى، مثل سكري الحمل، الذي يحدث أثناء الحمل، بالإضافة إلى أشكال أخرى.

تغييرات الجلد التي يمكن أن تخبرك أنك تعاني من مرض السكري

يمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الجلد، عندما يؤثر مرض السكري على بشرتك ، فهذا دليل على أنك مصاب بداء السكري غير المشخص أو أن علاجك الحالي بحاجة إلى تعديل.

فيما يلي 5 تغييرات جلدية يمكن أن تشير إلى أنك بحاجة إلى فحص نسبة السكر في الدم.

بقع حمراء داكنة أو بنية اللون على الجلد

قد تلاحظ بقعًا بنية داكنة على جلدك والتي يمكن أن تبدو تمامًا مثل ندبة الجلد المدبوغة، إنها علامة على أنك تعاني من مرض السكري، هذه الحالة شائعة للغاية بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري 1 ومرض السكري 2، وقد تهيج البقع الجلدية ويمكن أن تسبب الحكة.

ظهور بثور على اليدين والرجلين

يمكن أن يتسبب مرض السكري في ظهور بثور جلدية ليست قبيحة فحسب، بل يمكن أن تكون مؤلمة ومثيرة للحكة، يمكن رؤية البثور على يديك ورجليك تظهر بشكل عام عندما تُترك مستويات السكر في الدم بدون رقابة لفترة طويلة.

بشرة جافة وحكة

من المرجح أن يكون الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يعانون من جفاف وحكة في الجلد، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري إلى جفاف وحكة الجلد.

إذا شعرت أن بشرتك جافة للغاية ولا يمكن لأي غسول محاربتها، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

التئام الجروح البطيء

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من بطء التئام الجروح التي يمكن أن تتحول أيضًا إلى التهابات، ترجع هذه العملية البطيئة في التئام الجروح إلى التوافر الكبير لسكريات الدم غير المنضبطة.

العلاجات

يمكن علاج مرض السكري من خلال تحسين طرق الاستخدام الأفضل للأنسولين الذي ينتجه الجسم بالفعل لتطبيع مستويات السكر في الدم، إذا كانت مستويات السكر في الدم لا تزال مرتفعة، يتم استخدام الأدوية لمساعدة الجسم على استخدام الأنسولين الخاص به بشكل أكثر كفاءة، في بعض الحالات، تكون حقن الأنسولين ضرورية، تأكد أيضًا من مراعاة ما يلي:

الطعام.

ممارسة الرياضة.

الضغط العصبي.

العواطف والصحة العامة.