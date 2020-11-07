محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-حسناء الشيمي

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٥ عاما، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وللتعرف على أسبابها وكيف تسبب الوفاه وما سبل الوقاية.

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة هيثم زكي.. اسباب متعددة لهبوط الدورة الدموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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