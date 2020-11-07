هل يجب علينا جميعًا استخدام "اختبارات الشم" لكشف كورونا؟.. دراسة تكشف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتمثل إحدى أفضل الطرق لاحتواء انتشار كوفيد-19 في التعرف السريع على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومنعهم من نقله إلى الآخرين.

تُستخدم فحوصات درجة الحرارة الآن كأداة فحص عامة لتحديد الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19، ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة العلمية على أن هذه الفحوصات تتيح الكشف الموثوق عن الفيروس، وفقا لموقع "medicalxpress".

في البداية، تقيس الماسحات الضوئية المحمولة درجة حرارة الجلد فقط، والتي يمكن أن تكون متغيرة، بدلاً من درجة الحرارة الأساسية، وهناك مشكلات تتعلق بالمعدات غير الموثوق بها.

كما تشير البيانات الواردة من تطبيق ZOE COVID Symptom Study ، إلى أن أكثر من نصف الأشخاص (57٪) الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 لا يصابون أبدًا بالحمى، في حين أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة يعانون منها لمدة يومين فقط في المتوسط، لذلك ليس من الغريب أن يفشل فحص درجة الحرارة في المطارات في اكتشاف معظم المصابين.

وإذا كان استخدام فحوصات درجة الحرارة للكشف عن كوفيد-19، قد يوفر أكثر من مجرد شعور زائف بالأمان، فماذا يجب أن نفعل بدلاً من ذلك؟.

استخدام "اختبارات الشم" لتحديد حالات كورونا

ساعدت البيانات المأخوذة من 4 ملايين مستخدم للتطبيق على تأكيد أن فقدان حاسة الشم (فقدان الشم)، كان أحد الأعراض الرئيسية لـ كوفيد-19 في أبريل، مما ساهم في جعل المملكة المتحدة ودول أخرى تعتمده ضمن الأعراض الرسمية.

في مجلة The Lancet مع أحدث بيانات التطبيق، كشفت دراسة أن 65٪ من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 أفادوا بفقدان حاسة الشم، مع عدم تعرض نسبة كبيرة منهم أبدًا لارتفاع في درجة الحرارة، بينما يزيد قليلاً 40٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالحمى.

بالنسبة لحوالي 16٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، كان فقدان حاسة الشم هو العرض الوحيد لديهم، الأهم من ذلك، أنه أثناء الإصابة بـ كوفيد-19، يستمر فقدان الشم حوالي سبعة أيام وغالبًا ما يكون أطول، بينما تستمر الحمى لمدة ثلاثة أيام فقط لمعظم الأشخاص.

كما أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة كلية لندن UCL، أن أكثر من 75٪ من الأشخاص الذين أفادوا بفقدان حاسة الشم خلال الموجة الأولى من الفيروس ثبتت إصابتهم بأجسام مضادة لفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أعراض معروفة أخرى على واحد من كل أربعة منهم.

وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن الفقد المفاجئ لحاسة الشم هو عرض مبكر أكثر شيوعًا لـ كوفيد-19 من الحمى في جميع الفئات العمرية، إنه مؤشر أفضل 20 ضعفًا للاختبار الإيجابي للفيروس لدى الأشخاص الأصغر سنًا ومؤشرًا أفضل 13 ضعفًا لدى كبار السن من أي أعراض أخرى.

وبناءً على هذه النتائج، قد يكون استخدام "اختبارات الشم" بدلاً من فحوصات درجة الحرارة طريقة أفضل للفحص على نطاق واسع في أماكن مثل المطارات وأماكن الضيافة، بينما تبدو فكرة رائعة من الناحية النظرية، لسوء الحظ، هناك مشكلة.

لماذا تعتبر "اختبارات الشم" فكرة سيئة

أولاً، إن تضاؤل حاسة الشم أمر شائع جدًا، يعاني ما يقرب من 20٪ من البالغين من درجة ما من فقدان حاسة الشم - وهو رقم يرتفع إلى 80٪ لمن هم أكبر من 75 عامًا، ومن غير المحتمل أن يكون لدى أي من هؤلاء الأشخاص أي دليل على فقدان الرائحة الموجود مسبقًا والذي يمكن أن يعفيهم من أي قيود اختبار شم.

ثانيًا، عند النظر إلى البيانات الواردة من التطبيق، وجد أن معظم الأشخاص استغرقوا حوالي أسبوع واحد لاستعادة حاسة الشم لديهم بعد الإصابة بكورونا، لكن حوالي واحد من كل عشرة أشخاص يفقد حاسة الشم لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر - لفترة أطول بكثير مما يُحتمل أن يكونوا معديين.

أخيرًا، يفقد الكثير منا حاسة الشم عندما نعاني من انسداد في الأنف بسبب نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية، على الرغم من أن انسداد الأنف لا يعتبر من أعراض كورونا، إلا أن اختبار الشم البسيط قد لا يكون قادرًا على التمييز بين الاثنين.

وهذا يعني أنه على الرغم من أن اختبارات الشم قد تحدد الأشخاص المصابين بـ كورونا في وقت الإصابة، إلا أنه سيكون هناك أيضًا عدد كبير من الأشخاص غير المعديين الذين قد يفشلون أيضًا في الاختبار ويواجهون قيودًا غير ضرورية.

لذا، في حين أن "اختبار الشم" ربما لا يكون هو الحل، فإن التغيير المفاجئ في حاسة الشم لديك لا يزال على الأرجح أفضل مؤشر على الإصابة المبكرة بعدوى كورونا، حيث أن الأعراض أقل شيوعًا عند الأطفال، ولكن قد يكون هذا بسبب عدم احتمال ملاحظتهم ما لم يتم اختبارهم.

ومن السهل التحقق من التغييرات في حاسة الشم لديك ويمكن القيام به يوميًا من المنزل باستخدام أدوات منزلية بسيطة معطرة مثل القهوة أو الليمون أو الأعشاب أو الجبن كريه الرائحة، وإذا اكتشفت أي تغييرات مفاجئة في حاسة الشم لديك أو لدى أطفالك ليست طبيعية بالنسبة لك، فيجب عليك عزل نفسك وإجراء اختبار كوفيد-19 في أقرب وقت ممكن.