نرمين الفقي تضع الجرجير ورانيا يوسف الجاز.. نجمات يكشفن أسرار جمالهن ورشاقتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ترغب كثير من الفتيات في العناية بالبشرة والشعر، واستخدام المواد الطبيعية التي لا تسبب ضررًا للشعر والبشرة، وترغبن في اتباع الوصفات المتعلقة بخسارة الوزن بطرق طبيعية.

وحرص "الخليج 365" على تقديم وصفات مختلفة متعلقة بالاهتمام بصحة الجسم والشعر والبشرة على طريقة النجمات العرب، وفقًا لما أعلنوه في مقابلات وعلى صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كالتالي:

1- رانيا يوسف تضع الجاز على شعرها:

قالت الفنانة رانيا يوسف من خلال استضافتها في برنامج "3 ستات"، المذاع عبر قناة صدى البلد الذي يقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمى وسالي حماد، إنها كانت تعاني من تساقط الشعر نتيجة وعكة صحية، ولكنها استخدمت مجموعة من الزيوت الطبيعية وهي زيت الأرجان وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، بالإضافة إلى معلقة جاز، ما يساعد على تقوية ونعومة ولمعان بوصيلة الشعر.

2- هنا الزاهد لا تذهب لصالونات التجميل:

أوضحت الفنانة هنا الزاهد سر جمال شعرها من خلال لقائها مع موقع "إنتي وبس"، أنها لا تفضل وضع الشامبو والمواد الكيميائية على شعرها، وتفضل وضع شامبو جونسون للأطفال، بالإضافة إلى أنها تفضل إعداد شعرها بنفسها داخل المنزل وعدم الذهاب للصالونات التجميل.

3- ليلى علوي تفضل الزيوت الطبيعية:

كشفت الفنانة ليلى علوي خلال تصريح سابق، عن سر جمالها ورشاقتها قائلة إنها تقوم بتنظيف وجهها جيدا وتضع الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند والجرجير والنوم وتناول الكثير من المياه يوميا.

4- منة شلبي تتناول كوب الماء الدافئ بالليمون:

قالت الفنانة منه شلبي من خلال مقابلة تلفزيونية من برنامج "اسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي على، أنها تتناول في الصباح كوب ماء دافئ بالليمون ثم تتناول وجبة الإفطار.

ونصحت بضرورة الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات والسكريات موضحة بأن السكريات يمكن إمداد الجسم بها عن طريق تناول الفاكهة والعسل النحل بدلا من السكر.

5- سوسن بدر تستخدم خل التفاح للتخلص من القشرة:

قالت الفنانة سوسن بدر أثناء لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، إنها تفضل إزالة مكياجها بزيت جوز الهند، ووضع جوز الهند أيضا على فروة الرأس قبل النوم، ثم تقوم بغمس قطعة قطنة بماء الورد لتنظيف الوجه.

وتابعت أنه يمكن أيضا إضافة ملعقة من الليمون مع ملعقة من الجلسرين، ثم قومي بالتقليب جيدا، ثم ضعيهم على اليدين والجلد حول الأظافر، وبالتالي يساعد ذلك على نعومة ولمعان الجلد.

ويمكن استخدام خل التفاح من خلال وضعه على الشعر لمدة دقيقتين ثم غسله للتخلص من القشرة، ثم ضيفي القليل من زيت الأرجان.

6- دينا فؤاد: السر في الثوم المفروم

قدمت الفنانة دينا فؤاد وصفتين لعلاج فراغات الشعر من خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة، إذا ذكرت أنه يمكن علاج ذلك من خلال وضع الثوم المفروم وفركه على الأماكن التي بها فراغات لمدة ساعتين يوميا دون انقطاع لمدة 10 أيام، ثم قومي بعمل خليط لمنع ظهور رائحة الثوم مكون من ملعقة بن والقليل من الماء ونقطتين خل ثم ضعيه في المنطقة التي تم وضع الثوم بها ثم اتركيه ربع ساعه ثم اغسلي الشعر.

وذكرت وصفة أخرى وهي خلط بيضة مع ملعقتين زبادي ثم تقليبهم جيدا لإعداد ماسك للشعر ثم وضعه على الشعر واتركيه لمدة ساعتين وبعد يتم غسل الشعر.

7- يسرا.. النوم سر الجمال

الفنانة يسرا ترى أن لنضارة البشارة أبعادًا نفسية، وتقول: "لا يمكن أن يراني كل الناس جميلة، فمن يحبني بصدق يشعر بذلك، وجمهوري وأصدقائي يحبونني، وهذا ينعكس على رؤيتهم لي، لكن إذا أجبت عن السؤال الخاص بالأسرار الحقيقية للاعتناء بنفسي والحفاظ على نضارة بشرتي، فالسبب الرئيسي يكمن في النوم لساعات طويلة، فلا أحد ينكر أهمية مستحضرات الترطيب، لكن النوم المنتظم يجعل وجهي مشرقاً وبشرتي ناعمة وجميلة، وإذا تأرّقت يحدث العكس تماماً، فما أقوله عن سابق تجربة. بحسب ما ذكرته في مقابلة صحفية لصالح إحدى المجلات الخليجية".

وأضافت يسرا أن الطعام الصحي أيضاً يلعب دوراً مهماً، فمن الصعب أن نتناول الأطعمة المالحة والمليئة بالدهون التي تؤثر على صحة البشرة، كما أن التوقف عن تناول كميات كبيرة من الملح أمر ضروري للغاية.

8- نيرمين الفقي: وصفة الجرجير

قدمت الفنانة نيرمين الفقي خلال استضافتها ببرنامج "حكايتك" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح الدين، وصفة لتقوية الشعر وهي كالتالي، وضع زيت الزيتون والثوم والجرجير في الخلاط ثم ضربهم وبعدها يتم تصفية الخليط ووضعه على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

9- شيرين رضا.. تعتمد النظام النباتي

من المتعارف على الفنانة شرين رضا، حبها الدائم لممارسة التمارين الرياضية، وفقًا للصور التي شارك بها جمهورها على صفحات التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما تعتمد على النظام النباتي الخالي تمامًا من المنتجات الحيوانية، إذ تتناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لأنه السبب وراء نضارة بشرتها.

10- مي عز الدين.. وجبة صغير كل ساعتين

من أسرار الجمال الخاصة بالفنانة مي عز الدين التي تتابعها للحفاظ على صحة الشعر، لا تستخدم السيشوار والغسيل الدائم لتريح بصيلات الشعر من الإجهاد، كما توقفت منذ عام تقريبًا عن صبغ الشعر لعدم تلفه، فقط تقوم بتسريحه ووضع الكريمات والزيوت الطبيعية لتغذيته وتركه انسيابيا وطبيعيا.

أما عن الاهتمام ببشرتها، فتعتمد مي عز الدين على ستايل No makeup- makeup، إذ تختار الألوان الهادئة التي تتناسب مع لون بشرتها وتستخدم أقل قدر ممكن من المكياج، وتعتمد أكثر على أحمر الشفاه، ومن الملاحظ من خلال إطلالتها أنها تفضل اللونين الأحمر ودرجات الروز الشفاف.

وقالت مي عز الدين من خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، إنها تحرص على عدم النوم دون تنظيف الوجه من مستحضرات التجميل، واستخدام كريمات الترطيب قبل النوم، لجعل المسام تتنفس وتجدد خلايا البشرة.

أما عن سبب رشاقتها، كشفت الفنانة مي عز الدين من خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج صباح الخير ياعرب، على قناة Mbc، عن سر نحافتها حيث قالت إنها اتبعت نظامًا غذائيًا لمدة عام كامل يتمثل في تناول وجبات صغيرة كل ساعتين وهو ما ساعدها على الظهور بهذا الوزن المثالي خاصة أنها فقدت الكثير من دهون البطن، مؤكدة أن هذا النظام سهل وصحي لا يشعرك بالملل.