"هي دي بنتكم؟".. أحمد حسن وزينب يثيران الجدل بصورة مع طفلة مجهولة

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، صاحبت نشر "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، صورة جديدة لهما بصحبة طفلة، عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "حسن" بأزياء كاجوال، عبارة عن بنطلون أبيض وتيشرت متعدد الألوان، فيما أطلت زوجته بأزياء تجمع بين الأبيض والأسود، خلال احتضان طفلة تشبه ملامح ابنتهما الوحيدة "أيلين".

وعلق اليوتيوبر قائلا: "اللهم إني أسألك راحة القلب وسلامة الفكر، وبالا مطمئنا شاكرا لما قسمته لي، يا الله"، ثم أعاد نشر الصورة نفسها على "استوري" مرفقا بها: "الحمد لله"، دون توضيح لهوية الطفلة، فيما نشرت زوجته الصورة ذاتها أيضا، مع الاكتفاء بـ"إيموشن قلب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ98 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هى دي أيلين؟"، و"مين البنت دي؟"، و"هى أيلين أتغيرت كدا ليه لا مش هى دى؟".

أول ظهور لأحمد حسن وزينب بعد الإفراج عنهما

وفي سبتمبر الماضي، نشر "اليوتيوبر" أحمد حسن أول صور تجمعه بزوجته بعد واقعة القبض عليهما بتهمة الإتجار بالبشر والإفراج عنهما بعدها، وفاجأ متابعيه على "إنستجرام" بعودة زينب للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى "حسن" أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

وعلق "اليوتيوبر" على المواد المصورة، قائلًا: "الحمد لله"، كما نشر صورتين عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، قائلا: "سنعود قريبا"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقترب من الـ100 ألف إعجاب، ومئات التعليقات خلال فترة قصيرة، أبرزها: "مبروك على الحجاب"، و"يارب تكون التجربة دي غيرت في حياتكم"، و"ياريت تكونوا اتعظتوا من اللي حصل".