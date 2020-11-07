ميلانيا ترامب تحتفظ بلقب سيدة أمريكا الأولى على "تويتر" رغم خسارة زوجها

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بمجرد إعلان شبكة "سي إن إن" فوز جو بايدن بسباق الانتخابات الأمريكية، بادر الرئيس الحالي دونالد ترامب، بتغيير تعريفه من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس الـ45، إلا أن زوجته ميلانيا ترامب لم تسر على خطاه.

"ميلانيا" تحتفظ بلقب سيدة أمريكا الأولى عبر "سوشيال ميديا"

ولاتزال "ميلانيا" تحتفظ باسم "سيدة أمريكا الأولى" في الخانة التعريفية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر".

ويأتي تغيير الخانة التعريفية للرئيس الأمريكي عبر "تويتر"، بالتزامن مع مغادرته البيت الأبيض وذهابه إلى منتجعه للجولف.

السباق الأمريكي بين بايدين وترامب

وقبل إعلان المواقع الأمريكية فوز "بايدن" ، غرد "ترامب" عبر صفحته بموقع تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، رفض المرشح الديمقراطي جو بايدن نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس، فيما قال ترامب، إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة.

وأكدت إلين وينتروب، العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

واتهم المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.

ومن المقرر أن يلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي قال، على صفحته على موقع "تويتر"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة.

وأضاف بايدن: "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا، وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".