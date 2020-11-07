6 فوائد للإصابة بفيروس كورونا: أبرزها تطوير الجهاز المناعي

صحة

على الرغم من الخوف والذعر من جائحة كورونا التي أصابت العالم، خاصة مع بداية الموجة الثانية في بعض الدول.

ذهب بعض الباحثين في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الأمريكية، إلى وجود مزايا للفيروس، يشعر بها المتعافون من هذه المحنة.

وأكد العلماء أن هناك أدلة قوية على أن الأشخاص المتعافين من الفيروس يطورون دفاعا سريعا وأكثر فعالية لمواجهة الفيروسات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن مزايا الإصابة بكورونا هي:

- الأشخاص المتعافون من الفيروس يطورون دفاعًا سريعًا وأكثر فعالية في حال مواجهة الوباء مرة ثانية.

- النظام المناعي الخاص بالمتعافين، لا يواجه الفيروس فقط، إنما يطور أيضا نوعية الأجسام المضادة بعد التعافي، وفقًا لما ذكره الباحثون في جامعة روكفلر.

- يجهّز النظام المناعي، الجسد، من أجل إطلاق هجوم سريع وقوي ردا على أي هجوم فيروسي جديد، وفقًا لحديث رئيس قسم المناعة الجزيئية في الجامعة.

- إطلاق الخلايا للأجساد المضادة في الدم.

- الأجسام المضادة تتضاءل، لتنحسر بأكثر من (الخُمس) عن مستوى الذروة خلال 6 أشهر.

- تتطورت الأجسام المضادة التي تصنعها الخلايا "البائية"، لتصبح أكثر قوة، بعد ستة أشهر من الإصابة.