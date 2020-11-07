فقد زوجته واثنين من أبنائه.. لحظات مأساوية في حياة بايدن

لايف ستايل

على الرغم من تحقيق المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن، العديد من النجاحات خلال مسيرته السياسية، بدءا من منصب سيناتور، ثم رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وصولًا لمنصب نائب الرئيس الأمريكي السابق أوباما، إلا أن الجانب العائلي تعرض للكثير من الخسائر الموجعة.

شهدت العائلة الصغيرة لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حادثا مأساويا، فقد على إثره زوجته وابنته، لتستمر أوجاعه بفقدان ابنه الثاني بعد فترة متأثرا بمرض السرطان، حسب موقع "العربية".

في عام 1972، لم يهنأ بايدن، بفرحته بعد وصوله لمجلس الشيوخ، في عمر لم يناهز 30 عامًا، حيث وقعت الفاجعة، إذ تعرضت زوجته الأولى وابنته إلى حادث سير ولقيتا مصرعهما، وبعد مرور سنوات طويلة، فقد المرشح الأمريكي، ابنه، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

لكن في الوقت الحالي، أصبحت حفيدات بايدن، الأربع، هن مصدر سعادته الأولى في الحياة، إذ تربط بينهم علاقة مقربة باتت حديث الوسائل الإعلامية.

وفي الوقت الحالي، تعد حياة بايدن العائلية محط اهتمام وأنظار وسائل الإعلام حول العالم، تزامنًا مع تنافسه الشديد على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام دونالد ترامب.

معلومات عن زوجة جو بايدن الحالية

تُدعى جيل تريسي جاكوبس بايدن.

تبلغ من العمر 69 عاما.

تزوجت من جو بايدن عام 1977.

كلل زواجهما بابنة وحيدة هي آشلي.

أصبحت زوجة أب لابنيه الصغيرين "بو" و"هنتر"، عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة.

حصلت على الشهادة الأعلى وأصبحت أستاذة جامعية.

حصلت على درجة الدكتوراه في التعليم، بعد دراستها في كلية المجتمع التقني بولاية ديلاوير.

شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017.

أصبحت زوجة أب لابنيه الصغار "بو" و"هنتر" عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة.